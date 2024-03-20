Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah Episode 21 Maret 2024

JAKARTA - Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah episode 21 Maret 2024 bercerita tentang Atep dan Pak RT yang semakin waspada dengan keberadaan Jangkung dan Kiwil.

Adit yang bertemu Kiwil dan Jangkung pun langsung melaporkannya pada Syamsul dan Atep yang kemudian bergegas datang. Etty yang tak sengaja lewat pun menjadi waswas. Dia takut Jangkung dan Kiwil langsung teriak rampok.

Khawatir warga datang, Jangkung dan Kiwil pun membekap Etty. Kejadian itu dilihat Syamsul dan Atep yang langsung menyerbu kedua pria tersebut bersama warga setempat. Saat diinterogasi, keduanya mengaku kelaparan dan ingin mencari makan.

Syamsul pun bermurah hati mengajak Jangkung dan Kiwil ke kios buburnya untuk berbuka puasa bersama. Namun Etty dan Akbar memprotes tawaran Syamsul tersebut. Mereka menilai, dia terlalu baik memberi makan perampok.

Sementara itu, Roy curiga kalau Gus Mujidin terlibat dengan para perampok, karena keberadaan mereka tidak jauh dari kontrakan Mujidin. Kecurigaan Roy itu justru membuat Maesaroh bete.

Untuk mengalihkan pikiran Roy, Maesaroh mengatur pertemuan untuknya dengan beberapa perempuan. Namun hal itu tak berlaku karena Roy memergoki perempuan itu saat menitipkan makanan untuk Mujidin kepada Yana.

Roy kesal karena Maesaroh semakin perhatian pada Mujidin. Di sisi lain, Syamsul dan Laras mencoba menemui Diana di rumahnya. Namun rumah perempuan itu tampak sepi dan tak berpenghuni.