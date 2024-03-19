Festival Hafiz Indonesia 2024 Sejukkan Surabaya Lewat Lantunan Ayat Suci Alquran

SURABAYA - Festival Hafiz Indonesia 2024 digelar di halaman parkir timur Masjid Al Akbar Surabaya (MAS), pada Sabtu, 16 Maret 2024. Kehadiran festival ini, tentunya mengundang perhatian warga Kota Pahlawan untuk datang menyaksikan langsung para hafiz dan hafizah melantunkan ayat-ayat Alquran.

Acara yang diselenggarakan RCTI tersebut membuat masyarakat senang karena bisa melihat dari dekat para hafiz yang selama ini tampil di layar kaca.

Bahkan dalam acara tersebut, nampak hadir para alumni Hafiz Indonesia, di antaranya Risma, Abelino, Fara dan Fawwaz.

Festival yang dipandu host Irfan Hakim tersebut juga menghadirkan Azzam Nur Mu'jizat, Aisha Keem. Termasuk, tiga penceramah yang membersamai para peserta dan pengunjung, yakni Ning Umi Laila, Nabilah Abdul Rahim dan Abi Amir Faishal Fath.

Festival Hafiz Indonesia 2024 digelar di Surabaya (Foto: Masdarul Khoiri/MPI)





"Alhamdulillah, alhamdulillah bisa melihat langsung para hafiz dari dekat. Masya Allah, mereka pintar-pintar," ungkap seorang pengunjung.