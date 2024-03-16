Advertisement
RCTI Gelar Tabligh Akbar dan Festival Hafiz Indonesia di Surabaya

Pasopati Baladika , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |06:45 WIB
RCTI Gelar Tabligh Akbar dan Festival Hafiz Indonesia di Surabaya
RCTI bawa Tabligh Akbar dan Festival Hafiz Indonesia 2024 ke Surabaya. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - RCTI menayangkan Tabligh Akbar dan Festival Hafiz Indonesia secara langsung dari Masjid Nasional Al Akbar, Surabaya, Jawa Timur, pada 15 dan 16 Maret 2024. 

Dipandu Arie Untung, Tabligh Akbar akan menampilkan Abi Amir Faishol Fath dan Ning Uma Laila, pada Jumat (15/3/2024), pukul 22.00 WIB. Acara tersebut akan diselingi tanya jawab dengan jamaah dan penampilan Opick. 

Dipandu Arie Untung, Tabligh Akbar juga menawarkan alunan musik religi dari Opick. Program Ramadan spesial juga menggelar Festival Hafiz Indonesia di Masjid Nasional Al Akbar, Surabaya, pada 16 Maret 2024, pukul 15.45 WIB. 

Festival Hafiz Indonesia akan dimeriahkan oleh Risma (HI 2023), Abelino (HI 2023), Fara (HI 2019), dan Fawwaz (HI 2016). Ning Umi Laila, Nabilah Abdul Rahim, dan Abi Amir Faishal Fath juga akan memberikan tausiyah dalam acara tersebut. 

