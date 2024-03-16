Ferdi Ali dan Sylfia Fully Ungkap Tantangan Bintangi Sinetron Doa Di Langit Malam

Ferdi Ali dan Sylfia Fully ungkap tantangan membintangi sinetron Doa di Langit Malam dalam meet and greet di Bandung, pada 16 Maret 2024. (Foto: MNC Portal Indonesia)

BANDUNG - Aktor Ferdi Ali mengungkapkan tantangan yang harus ditaklukkannya ketika dipercaya untuk menghidupkan karakter Reza dalam sinetron baru RCTI, Doa di Langit Malam.

Sang aktor mengaku, tantangannya dalam sinetron itu adalah menciptakan karakter Ayah Reza yang berbeda dengan karakter yang pernah dibintanginya selama ini.

Dia juga tertantang untuk menciptakan suasana nyaman antarpemain selama proses syuting. "Intinya, bagaimana menghadapi karakter orang," ujarnya di acara Meet and Greet Layar Drama RCTI di Festival Citylink, Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu (16/3/2024).

Sementara itu, Sylfia Fully yang berperan sebagai Hana dalam Doa di Langit Malam mengatakan, diharuskan menciptakan karakter yang tidak terlihat antagonis.