Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ferdi Ali dan Sylfia Fully Ungkap Tantangan Bintangi Sinetron Doa Di Langit Malam

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |21:35 WIB
Ferdi Ali dan Sylfia Fully Ungkap Tantangan Bintangi Sinetron <i>Doa Di Langit Malam</i>
Ferdi Ali dan Sylfia Fully ungkap tantangan membintangi sinetron Doa di Langit Malam dalam meet and greet di Bandung, pada 16 Maret 2024. (Foto: MNC Portal Indonesia)
A
A
A

BANDUNG - Aktor Ferdi Ali mengungkapkan tantangan yang harus ditaklukkannya ketika dipercaya untuk menghidupkan karakter Reza dalam sinetron baru RCTI, Doa di Langit Malam

Sang aktor mengaku, tantangannya dalam sinetron itu adalah menciptakan karakter Ayah Reza yang berbeda dengan karakter yang pernah dibintanginya selama ini.

Dia juga tertantang untuk menciptakan suasana nyaman antarpemain selama proses syuting. "Intinya, bagaimana menghadapi karakter orang," ujarnya di acara Meet and Greet Layar Drama RCTI di Festival Citylink, Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu (16/3/2024). 

Sementara itu, Sylfia Fully yang berperan sebagai Hana dalam Doa di Langit Malam mengatakan, diharuskan menciptakan karakter yang tidak terlihat antagonis. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175462/emang_boleh-XhVg_large.jpg
Emang Boleh? Program Baru RCTI yang Siap Bongkar Hal Viral dengan Cara Anti-Bosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/598/3144997/mega_film_tv-6ap5_large.jpg
5 Mega Film TV RCTI untuk Liburan Seru Penuh Tawa, Cinta, dan Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/598/3142824/mega_film-gf5G_large.jpg
Shinchan hingga Lukisan Berdarah, Deretan Film Spesial Liburan di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134481/kartun_rcti-HYBL_large.jpg
3 Kartun Favorit RCTI di Pagi Hari, KIKO hingga Titus the Detective
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134392/infotainment_rcti-Z6VH_large.jpg
Informasi Dunia Hiburan dan Update Selebriti Terpanas di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/598/3130487/mencintaimu_sekali_lagi-bK0Z_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 109-110
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement