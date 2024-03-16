Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Keseruan Meet and Greet Pemain Tukang Ojek Preman dan Doa di Langit Malam di Bandung

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |19:46 WIB
Keseruan Meet and Greet Pemain <i>Tukang Ojek Preman</i> dan <i>Doa di Langit Malam</i> di Bandung
Keseruan meet and greet pemain sinetron Tukang Ojek Preman dan Doa di Langit Malam di Bandung, Jawa Barat, pada 16 Maret 2024. (Foto: MNC Portal Indonesia)
BANDUNG - RCTI membawa kemeriahan di panggung meet and greet bersama para pemain sinetron Tukang Ojek Preman dan Doa di Langit Malam yang dihelat di Festival Citylink, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (16/3/2024). 

Tengku Tezi, aktor di balik karakter Denny dalam sinetron Tukang Ojek Preman mengaku senang mendapat sambutan hangat warga Bandung meski harus kejar-kejaran dengan waktu berbuka puasa. 

"Antusiasme penonton oke banget. Karena jelang berbuka puasa, tempo acara sedikit dipercepat. Tapi seru banget karena kami disambut dengan baik," katanya. 

Hal yang sama juga dirasakan Tyas Mirasih, pemeran Endah di sinetron Tukang Ojek Preman. Dia mengaku, merasa antusias sepanjang perjalanan dari Jakarta menuju Bandung menggunakan kereta cepat. 

Kemeriahan meet and greet pemain sinetron Tukang Ojek Preman dan Doa di Langit Malam di Bandung, Jawa Barat, pada 16 Maret 2024. (Foto: MNC Portal Indonesia)

1 2
