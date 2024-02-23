Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

22 Tahun Berkarya, Nidji: Seperti Roller Coaster

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |13:15 WIB
JAKARTA - Grup band Nidji baru saja merayakan ulang tahun ke-22 tahun. Ulang tahun band yang digawangi oleh Ubay, Ariel, Rama, Randy, Andro dan Adri ini diketahui jatuh pada 2 Februari kemarin.

Sempat berganti vokalis, gitaris Nidji, Rama mengaku perjalanan mereka di industri musik Tanah Air layaknya roller coaster. Ia bahkan mengakui bahwa band yang dibentuk pada 2002 ini sempat berada di atas dan bahkan di bawah.

"Seperti roller coaster saja kadang di atas kadang dibawah justru paling seru, ketika di bawah untuk bertahan supaya tetap eksistensi dan menikmati sampai akhirnya bisa naik lagi itu yang paling menantang," ujar Rama saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Februari 2024 malam.

Ia menyebut, kehadiran vokalis baru, membuatnya meyakini bahwa perlahan-lahan Nidji akan bangkit kembali. Bahkan mereka pun mengaku akan mengeluarkan album terbaru dalam waktu dekat.

"Kita sama-sama tahu hal yang paling bikin lumayan berantakan saat pergantian vokalis dan alhamdulillah dengan hadirnya Ubay disini kita pelan-pelan berproses nidji yang baru dari 2019," jelas Rama.

"Berproses sampai detik ini, mengeluarkan single baru dan menuju album di tahun ini," lanjutnya.

Sementara itu vokalis Nidji yang baru, Muhammad Yusuf Nur Ubay atau akrab disapa Ubay mengaku bersyukur, ketika dirinya terpilih sebagai vokalis baru Nidji. Namun ia merasa mendapat banyak tekanan, karena dibanding-bandingkan dengan vokalis sebelumnya.

"Kalau pressure pasti ada ya apalagi dibanding-bandingin, tapi kaya proses aja sih, sekarang sih nggak terlalu pusing ya. Buang-buang waktu kalau gue pikirin, jadi yaudahlah masih ada yang suka, ada yang nggak suka yaudah terserah," imbuhnya.

