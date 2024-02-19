Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Radja hingga Ada Band Bakal Tampil di F1 Powerboat Toba, Siap Kasih Kejutan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |18:57 WIB
Radja hingga Ada Band Bakal Tampil di F1 Powerboat Toba, Siap Kasih Kejutan
Radja hingga Ada Band meriahkan F1 Powerboat Toba (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ajang balap perahu motor tingkat internasional, F1 Powerboat 2024 akan digelar di Danau Toba, Sumatera Utara pada 2-3 Maret 2024. Pertandingan ini akan mendatangkan 18 riders dari lebih dari 10 negara di dunia yang siap bertanding di Danau Toba.

Selain pertandingan, event internasional ini juga akan mengusung hiburan dan seni budaya dari Tanah Air. Di antaranya ialah penampilan dari sejumlah grup musik Indonesia, yakni Radja dan Ada Band.

Radja hingga Ada Band Bakal Tampil di F1 Powerboat Toba, Siap Kasih Kejutan

Ian Kasela, vokalis Radja mengungkap rasa bangganya bisa terlibat dalam event besar kelas dunia ini. Ian mengatakan ini merupakan suatu kehormatan baginya bisa menghibur masyarakat yang akan menyaksikan ajang F1 Powerboat 2024 ini.

“Jujur ya saya mewakili Radja ya sangat bangga. Karena Rasja salah satu band yang dilibatkan di acara yg bergengsi acara internasional. Gak ada kata lain selain bangga,” ungkap Ian dalam Press Conference F1PowerBoat Lake Toba Indonesia di Gedung Sarina, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).

Selain itu, Indra Sinaga alias Naga vokalis Ada Band juga merasa bangga bisa ikut tampil di acara ini. Terlebih, Naga merupakan warga Medan sehingga ini menjadi momentum membahagiakan untuknya.

“F1 Powerboat bukan cuma sekedar event balapan, bangga sekali bisa jadi bagian event ini. Saya sebagai anak Toba sangat bangga,” jelasnya.

Tak hanya Radja dan Ada Band, ada pula grup musik Wali yang juga akan tampil di event F1 Powerboat 2024 di Danau Toba. Mereka siap membawakan penampilan spesial hingga kejutan meriah lainnya.

