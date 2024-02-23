Kunci Kesuksesan Nidji Selama 22 Tahun Berkarya di Dunia Musik Tanah Air

JAKARTA - Nidji sudah 22 tahun mewarnai dunia musik di Tanah Air. Selama itu pula, grup band yang dikenal lewat tembang 'Hapus Aku' tersebut selalu berusaha untuk menelurkan karya agar tetap eksis di belantika musik Indonesia.

Band yang dibentuk sejak 2002 ini menyadari bahwa eksistensinya di dunia musik merupakan buah dari konsistensi mereka selama ini. Salah satunya diwujudkan lewat rilisnya single baru mereka 'Buang Buang Waktu' pada 7 Februari 2024 dan diciptakan oleh musisi Guruh Soekarno Putra.

Gitaris Nidji, Rama mengatakan bahwa perjalanan bandnya hingga saat ini tentu diwarnai dengan banyak masalah. Apalagi vokalis pertama mereka, Giring Ganesha memilih untuk hengkang pada 2019 dan membuat Nidji harus bekerja ekstra untuk mencari penggantinya.

"Ketika dibawah untuk bertahan supaya tetap eksistensi dan menikmati sampai akhirnya bisa naik lagi itu yang paling menantang," ujar Rama saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Februari 2024.

Kunci kesuksesan Nidji selama 22 tahun berkarya (Foto: Selvianus/MPI)

Rama mengakui jika pergantian vokalis sempat membuat Nidji terguncang. Namun perlahan-lahan mereka bangkit usai menemukan Ubay.

Sementara itu, usai mengeluarkan single, Rama juga membocorkan bahwa dalam waktu dekat ini, Nidji akan mengeluarkan album terbaru mereka.

"Kami sama-sama tahu hal yang paling bikin lumayan berantakan saat pergantian vokalis dan alhamdulillah dengan hadirnya Ubay disini, kami pelan-pelan berproses Nidji yang baru dari 2019 itu berproses sampai detik ini, dan mengeluarkan single baru dan menuju album di tahun ini," jelas Rama.

(van)