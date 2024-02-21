Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Rayakan Perjalanan, Aruma Rilis EP Bertumbuh

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |01:01 WIB
Rayakan Perjalanan, Aruma Rilis EP Bertumbuh
Aruma rilis EP Bertumbuh (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Aruma sebagai salah satu pendatang baru di dunia musik Indonesia tidak dapat dianggap remeh. Lagu debutnya di bawah bendera label Sony Music Entertainment Indonesia telah diputar lebih dari 168 juta kali di Spotify, dan video musiknya telah ditonton sebanyak 18 juta kali di YouTube.

Berkat prestasinya tersebut, Nidewi Aruman, atau lebih dikenal sebagai Aruma, meraih sertifikasi double platinum dan juga memenangkan penghargaan Penyanyi Pendatang Baru Terbaik Terbaik dalam Anugerah Musik Indonesia (AMI) 2023. Sekarang, di tahun 2024, Aruma bersiap untuk merilis EP perdana dengan judul Bertumbuh.

Rayakan Perjalanan, Aruma Rilis EP Bertumbuh

Tidak tanpa alasan, Aruma memilih kata Bertumbuh sebagai judul EP-nya. "Bertumbuh sebenarnya adalah ungkapan yang sangat personal bagiku dan terinspirasi dari proses pertumbuhan bunga. Dari biji kecil hingga menjadi besar, dan harapannya bisa mekar dengan baik jika terus dirawat. Begitu juga dengan pengalaman pertamaku ini. Semua yang telah saya capai hingga sekarang adalah hasil dari proses pertumbuhan saya, mulai dari bergabung dengan label, merilis single pertama, belajar banyak hal di dunia musik, hingga akhirnya merilis EP ini."

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154287/the_sounds_project-Sb9a_large.jpg
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125259/kolaborasi_dengan_andi_rianto_dimas_supartono_lanjutkan_kiprah_mendiang_ayah-hn2L_large.jpeg
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement