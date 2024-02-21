Rayakan Perjalanan, Aruma Rilis EP Bertumbuh

JAKARTA - Penyanyi Aruma sebagai salah satu pendatang baru di dunia musik Indonesia tidak dapat dianggap remeh. Lagu debutnya di bawah bendera label Sony Music Entertainment Indonesia telah diputar lebih dari 168 juta kali di Spotify, dan video musiknya telah ditonton sebanyak 18 juta kali di YouTube.

Berkat prestasinya tersebut, Nidewi Aruman, atau lebih dikenal sebagai Aruma, meraih sertifikasi double platinum dan juga memenangkan penghargaan Penyanyi Pendatang Baru Terbaik Terbaik dalam Anugerah Musik Indonesia (AMI) 2023. Sekarang, di tahun 2024, Aruma bersiap untuk merilis EP perdana dengan judul Bertumbuh.

Tidak tanpa alasan, Aruma memilih kata Bertumbuh sebagai judul EP-nya. "Bertumbuh sebenarnya adalah ungkapan yang sangat personal bagiku dan terinspirasi dari proses pertumbuhan bunga. Dari biji kecil hingga menjadi besar, dan harapannya bisa mekar dengan baik jika terus dirawat. Begitu juga dengan pengalaman pertamaku ini. Semua yang telah saya capai hingga sekarang adalah hasil dari proses pertumbuhan saya, mulai dari bergabung dengan label, merilis single pertama, belajar banyak hal di dunia musik, hingga akhirnya merilis EP ini."