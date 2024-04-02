Nidji Buka Suara soal Isu Giring Ganesha Ingin Reuni Usai Gagal Nyaleg

JAKARTA - Nidji menanggapi isu yang menyebut vokalis lamanya, Giring, bakal gabung lagi usai gagal nyaleg.

Dalam unggahan X, para personel Nidji membantah rencana reuni bersama mantan vokalisnya itu.

"Nggak ada rencana reuni ya gaes. Boro-boro kejadian reuni, ngerencanainnya aja udah nggak sempet," tulis akun @nidji dikutip Selasa (2/4/2024).

Sejatinya, Nidji tak memberikan komentar banyak soal isu tersebut. Mereka mengaku lebih memilih fokus untuk proyek album baru.

"Fokus persiapan album baru," tandasnya.

