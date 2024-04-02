Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Nidji Buka Suara soal Isu Giring Ganesha Ingin Reuni Usai Gagal Nyaleg

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |12:09 WIB
Nidji Buka Suara soal Isu Giring Ganesha Ingin Reuni Usai Gagal Nyaleg
Nidji buka suara usai Giring Ganesha ingin reuni usai gagal nyaleg (Foto: Sindonews)
A
A
A

JAKARTA - Nidji menanggapi isu yang menyebut vokalis lamanya, Giring, bakal gabung lagi usai gagal nyaleg.

Dalam unggahan X, para personel Nidji membantah rencana reuni bersama mantan vokalisnya itu.

Nidji Buka Suara soal Isu Giring Ganesha Gabung Lagi Usai Gagal Nyaleg

"Nggak ada rencana reuni ya gaes. Boro-boro kejadian reuni, ngerencanainnya aja udah nggak sempet," tulis akun @nidji dikutip Selasa (2/4/2024).

Sejatinya, Nidji tak memberikan komentar banyak soal isu tersebut. Mereka mengaku lebih memilih fokus untuk proyek album baru.

"Fokus persiapan album baru," tandasnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/205/2974654/kunci-kesuksesan-nidji-selama-22-tahun-berkarya-di-dunia-musik-tanah-air-05TGGoqEPQ.jpg
Kunci Kesuksesan Nidji Selama 22 Tahun Berkarya di Dunia Musik Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/205/2974376/22-tahun-berkarya-nidji-seperti-roller-coaster-YeVJkR90kY.jpg
22 Tahun Berkarya, Nidji: Seperti Roller Coaster
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/20/205/2633123/lewat-lagu-hapus-aku-ariel-nidji-curhat-soal-perjalanan-cintanya-dengan-dea-ananda-8F0wKH3ETt.jpg
Lewat Lagu 'Hapus Aku' Ariel Nidji Curhat Soal Perjalanan Cintanya dengan Dea Ananda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/21/205/2132846/tanpa-pikir-panjang-nidji-nyanyikan-ost-film-eggnoid-Y93rizMJPl.jpg
Tanpa Pikir Panjang, Nidji Nyanyikan OST Film Eggnoid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/05/24/205/2060043/vokalis-baru-nidji-tak-mau-lagi-dibandingkan-dengan-giring-ini-alasannya-T0fbrtzlKn.jpg
Vokalis Baru Nidji Tak Mau Lagi Dibandingkan Dengan Giring, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/03/10/205/2027959/adri-nidji-temukan-talenta-muda-berbakat-di-acara-pentas-seni-hj2WV2GGsL.jpg
Adri 'Nidji' Temukan Talenta Muda Berbakat di Acara Pentas Seni
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement