Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gaya Didik Vincent Rompies Tuai Sorotan usai Anak Memanggilnya Om

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |20:11 WIB
Gaya Didik Vincent Rompies Tuai Sorotan usai Anak Memanggilnya Om
Gaya didik Vincent Rompies tuai sorotan usai anaknya manggil Om (Foto: IG Vincent)
A
A
A

JAKARTA - Vincent Rompies menjadi perbincangan netizen. Karena ulah sang anak yang diduga melakukan perundungan, sikap Vincent kini turut menjadi sorotan.

Gaya mengasuh Vincent kepada anak-anaknya pun tak luput menjadi perbincangan. Terbaru, video anaknya memanggil Om kepada Vincent pun viral kembali.

 BACA JUGA:

Gaya Didik Vincent Rompies Tuai Sorotan usai Anak Memanggilnya Om

Dalam video, Vincent dan FRL tengah berada di satu lapangan futsal. Vincent kemudian memasuki lapangan dan menghampiri FRL. Sang anak kemudian menyapa. Namun Demikian, FRL malah memanggil Vincent dengan sebutan Om.

"Om, sini Om," kata FRL kepada Vincent Rompies.

Vincent pun kaget sambil tersenyum kecil. Sontak ia langsung mengejar sang anak.

Seperti diketahui, anak sulung Vincent, FRL, diduga bersama gengnya melakukan perundungan di Binus School Serpong. Saat ini polisi tengah melakukan penyelidikan untuk menuntaskan kasus tersebut.

Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, AKP Alvino Cahyadi mengatakan akan segera menetapkan tersangka atas kasus perundungan SMA Binus Serpong.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/194/3066728/vincent_rompies-dush_large.jpg
5 OOTD Ganteng ala Vincent Rompies, Bapak-Bapak Keren Approved!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/33/3011935/vincent-rompies-jatuh-saat-naik-di-atas-drum-gading-marten-tetep-keren-jtJKeBybn5.jpg
Vincent Rompies Jatuh saat Naik di Atas Drum, Gading Marten : Tetep Keren!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/33/2993946/vincent-rompies-kembali-kumpul-dengan-the-prediksi-desta-hilang-bukan-berarti-pergi-xr3c62Bf84.jpg
Vincent Rompies Kembali Kumpul dengan The Prediksi, Desta: Hilang Bukan Berarti Pergi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/33/2993055/vincent-rompies-akui-tak-punya-duit-selama-2-bulan-rehat-dari-pekerjaan-DqmT1lUY6j.jpg
Vincent Rompies Akui Tak Punya Duit Selama 2 Bulan Rehat dari Pekerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/33/2992950/vincent-rompies-sampaikan-permintaan-maaf-atas-kasus-sang-anak-di-acara-sahur-HVJWuz7O09.jpg
Vincent Rompies Sampaikan Permintaan Maaf atas Kasus Sang Anak di Acara Sahur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/33/2977557/alumni-ikut-terlibat-kasus-perundungan-sma-binus-school-serpong-OIvR2erNsy.jpg
Alumni Ikut Terlibat Kasus Perundungan SMA Binus School Serpong
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement