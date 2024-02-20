Gaya Didik Vincent Rompies Tuai Sorotan usai Anak Memanggilnya Om

JAKARTA - Vincent Rompies menjadi perbincangan netizen. Karena ulah sang anak yang diduga melakukan perundungan, sikap Vincent kini turut menjadi sorotan.

Gaya mengasuh Vincent kepada anak-anaknya pun tak luput menjadi perbincangan. Terbaru, video anaknya memanggil Om kepada Vincent pun viral kembali.

Dalam video, Vincent dan FRL tengah berada di satu lapangan futsal. Vincent kemudian memasuki lapangan dan menghampiri FRL. Sang anak kemudian menyapa. Namun Demikian, FRL malah memanggil Vincent dengan sebutan Om.

"Om, sini Om," kata FRL kepada Vincent Rompies.

Vincent pun kaget sambil tersenyum kecil. Sontak ia langsung mengejar sang anak.

Seperti diketahui, anak sulung Vincent, FRL, diduga bersama gengnya melakukan perundungan di Binus School Serpong. Saat ini polisi tengah melakukan penyelidikan untuk menuntaskan kasus tersebut.

Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, AKP Alvino Cahyadi mengatakan akan segera menetapkan tersangka atas kasus perundungan SMA Binus Serpong.

