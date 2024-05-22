Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vincent Rompies Jatuh saat Naik di Atas Drum, Gading Marten : Tetep Keren!

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |17:03 WIB
Vincent Rompies Jatuh saat Naik di Atas Drum, Gading Marten : Tetep Keren!
Vincent Rompies jatuh saat naik di atas drum (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sudah cukup lama Vincent Rompies tak menghibur di layar kaca maupun media sosial sejak kasus perundungan yang menimpa putranya. Kini, Vincent Rompies pun seolah mengobati kerinduan para penggemarnya dengan tampil dalam sebuah konser bersama rekan-rekan artis lainnya.

Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu Andre Taulany membagikan video dirinya yang tengah latihan di studio rekaman. Andre menggandeng Vincent Rompies, El Rumi, Gading Marten, Stevi Item, Surya Insomnia dan Eno NTRL. Mereka tergabung dalam band Andre Taulany N Friends yang akan memeriahkan acara Berani Jadi Beda Festival di Tangerang Selatan.

Vincent Jatuh saat Naik di Atas Drum, Gading Marten : Tetep Keren!

Jadwal manggung mereka ternyata terus berlanjut hingga tampil di Solo pada 18 Mei 2024 lalu. Penampilan kali ini kian terasa istimewa dan menghebohkan karena Vincent melakukan atraksi nekat yang bikin geleng-geleng kepala.

Vincent yang tampak bersemangat memetik bassnya mendadak naik ke atas set drum. Melihat Vincent naik ke atas salah satu bagian dari set drumnya, Eno NTRL semakin terpacu untuk menabuh lebih kencang lagi.

Namun, pertahanan Vincent di atas drum ternyata hanya bertahan beberapa detik saja karena dirinya mendadak kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Vincent mendadak oleng tapi dia tetap melanjutkan petikan bassnnya untuk mengiringi sang vokalis, Gading Marten yang tengah bernyanyi.

Halaman:
1 2
