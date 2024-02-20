Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Desta Diserang Netizen Imbas Kasus Perundungan yang Diduga Melibatkan Anak Vincent Rompies

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |17:30 WIB
Desta Diserang Netizen Imbas Kasus Perundungan yang Diduga Melibatkan Anak Vincent Rompies
Desta diserang netizen imbas kasus perundungan yang melibatkan anak Vincent Rompies (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Desta Mahendra turut diserang makian dari netizen imbas dari perundungan yang diduga dilakukan oleh anak Vincent Rompies. Hal ini terjadi di sosial media Instagram. Banyak netizen yang turut memberikan komentar buruk di kolom komentar salah satu postingan Desta.

Sebagai salah satu kerabat dari Vincent, Desta tentu saja dinilai dekat dengan keluarga Vincent. Bahkan ada netizen yang menyebut anak Vincent sebagai keponakan Desta.

Desta Diserang Netizen Imbas Kasus Perundungan yang Diduga Melibatkan Anak Vincent Rompies

Maka dari itu, ketika kabar anak sulung Vincent melakukan perundungan di sekolahnya, banyak netizen yang bertanya pada Desta mengenai masalah tersebut.

“Anak Vincent kenapa tuh bang?” tulis pemilik akun Instagram @mpi**** dalam kolom komentar Instagram Desta, Selasa (20/4/2024).

“Desta bilangin vincent, ngapain anak nya bully anak orang,” tulis @ger***.

Tidak hanya itu, bahkan Desta diminta untuk mengajarkan anak dari Vincent agar tidak melakukan bullying di sekolahnya.

“Ponakan lu ajarin,” tulis @raq***.

Sampai saat ini Desta terlihat tidak memberikan komentar apapun tentang kasus yang menimpa anak dari Vincent Rompies. Dirinya juga tidak memberi tanggapan apapun terhadap komentar netizen yang menyerangnya di Instagram.

Tidak hanya Desta, Vincent dan Fifi Karamoy selaku orangtua kandung pun terlihat belum buka suara terkait masalah yang terjadi pada anak sulungnya itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/33/3181981/desta_dan_natasha_rizki-VpaA_large.jpg
Andre Taulany dan Natasha Rizki Didoakan Berjodoh, Desta: Gue Ikhlas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/33/3048745/desta-AzPv_large.jpg
Desta Murka Lihat Video Cut Intan Nabila Digebukin Suami: Lelaki Pengecut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/33/3037317/natasha_rizki-25yh_large.jpg
Natasha Rizky Beri Tanggapan Usai Desta Keceplosan soal Keinginan Rujuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/33/3035312/desta-FODK_large.jpg
Desta Lakukan Transplantasi Rambut Usai Alami Kerontokan hingga Pitak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/612/3033839/desta_dan_natsha_rizki-1kPM_large.jpg
Potret Kompak Desta dan Natasha Rizky Rayakan Ulang Tahun Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/33/3032357/ariel_noah_desta_dan_vincent-aqEH_large.jpg
Reaksi Tak Terduga Desta Usai Disebut Ariel NOAH Bakal Nikah Tahun Depan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement