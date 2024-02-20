Desta Diserang Netizen Imbas Kasus Perundungan yang Diduga Melibatkan Anak Vincent Rompies

JAKARTA — Desta Mahendra turut diserang makian dari netizen imbas dari perundungan yang diduga dilakukan oleh anak Vincent Rompies. Hal ini terjadi di sosial media Instagram. Banyak netizen yang turut memberikan komentar buruk di kolom komentar salah satu postingan Desta.

Sebagai salah satu kerabat dari Vincent, Desta tentu saja dinilai dekat dengan keluarga Vincent. Bahkan ada netizen yang menyebut anak Vincent sebagai keponakan Desta.

BACA JUGA: Erick Estrada Ikut Terseret Kasus Perundungan yang Diduga Dilakukan Anak Vincent Rompies

Maka dari itu, ketika kabar anak sulung Vincent melakukan perundungan di sekolahnya, banyak netizen yang bertanya pada Desta mengenai masalah tersebut.

“Anak Vincent kenapa tuh bang?” tulis pemilik akun Instagram @mpi**** dalam kolom komentar Instagram Desta, Selasa (20/4/2024).

“Desta bilangin vincent, ngapain anak nya bully anak orang,” tulis @ger***.

Tidak hanya itu, bahkan Desta diminta untuk mengajarkan anak dari Vincent agar tidak melakukan bullying di sekolahnya.

“Ponakan lu ajarin,” tulis @raq***.

Sampai saat ini Desta terlihat tidak memberikan komentar apapun tentang kasus yang menimpa anak dari Vincent Rompies. Dirinya juga tidak memberi tanggapan apapun terhadap komentar netizen yang menyerangnya di Instagram.

Tidak hanya Desta, Vincent dan Fifi Karamoy selaku orangtua kandung pun terlihat belum buka suara terkait masalah yang terjadi pada anak sulungnya itu.