HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vincent Rompies Kembali Kumpul dengan The Prediksi, Desta: Hilang Bukan Berarti Pergi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |11:05 WIB
Vincent Rompies Kembali Kumpul dengan The Prediksi, Desta: Hilang Bukan Berarti Pergi
Vincent Rompies kembali kumpul bersama The Prediksi (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Vincent Rompies tampaknya sudah mantap kembali tampil di depan publik, setelah 2 bulan berdiam diri di rumah.

Vincent Rompies sengaja menarik diri gara-gara kasus bullying yang dilakukan oleh putranya di lingkungan sekolah.

Vincent Rompies Kembali Kumpul dengan The Prediksi, Desta: Hilang Bukan Berarti Pergi

Setelah tampil di program sahur, kini Vincent Rompies juga sudah kembali berkumpul dengan geng motor The Prediksi. Di antaranya ada Andre Taulany, Gading Marten, Ananda Omesh, Imam Darto, Wendi Cagur, Surya Insomnia, Ferry Maryadi, Soleh Solihun, Tora Sudiro dan Desta.

Hal itu terlihat dari unggahan sahabatnya, Desta. Tampaknya mereka baru saja selesai buka bersama. Dalam foto tersebut Vincent Rompies dan Desta duduk di bawah, sementara yang lainnya duduk di atas kursi.

"Sempat hilang, bukan berarti kami pergi, we are @theprediksi," tulis Desta di Instagram @desta80s, Senin (8/4/2024).

