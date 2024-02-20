Sindiran Menohok Desta saat Vincent Rompies Ngeluh Anaknya Suka Membantah

JAKARTA - Vincent Rompies tengah dirundung masalah. Anak sulungnya, tengah menghadapi kasus hukum, yakni perundungan dalam sebuah geng di Binus School Serpong. Kehidupan Vincent pun kini menjadi perhatian.

Curhatan Vincent menghadapi anaknya kini kembali viral. Ungkapan keluh kesah Vincent di channel Youtubenya, menjadi bahan perbincangan netizen.

Sang anak yang beranjak dewasa membuat Vincent harus lebih bersabar. Sebab, sang anak selalu bisa berargumentasi ketika dinasehati.

"Ngebantah mulu, ada aja ininya (argumentasi)," ucap Vincent Rompies kepada Desta,

Desta sontak memberikan jawaban menohok. Ia langsung menyalahkan Vincent yang kelakuannya disebut sama dengan anaknya.

"Bapaknya juga gitu sih. Jangan salah-salahkan anak lu, Vincent. Lu berkaca pada diri lu," ucap Deddy Mahendra Desta.

Seperti diketahui, anak sulung Vincent, FRL, diduga bersama gengnya melakukan perundungan di Binus School Serpong. Saat ini polisi tengah melakukan penyelidikan untuk menuntaskan kasus tersebut.

