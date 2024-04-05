Vincent Rompies Sampaikan Permintaan Maaf atas Kasus Sang Anak di Acara Sahur

JAKARTA - Vincent Rompies akhirnya kembali tampil publik. Diketahui, ia mendadak hilang dari pekerjaannya di dunia hiburan selama dua bulan, lantaran kasus perundungan yang dilakukan putra sulungnya.

Kini, suami dari Vivi Karamoy itu telah kembali bahkan terlihat hadir di acara Sahur yang ditayangkan di YouTube Vindes 'Sahur Nih Yee'. Selama Vincent vakum, acara tersebut dipandu oleh Desta, Boiyen, Ebel Cobra dan Indra Jegel.

Di tengah kemunculannya, Vincent Rompies pun lagi-lagi menyampaikan permintaan maaf dan rasa terima kasih kepada rekan-rekan kerjanya telah memberikan pengertian.

"Untuk semuanya saya minta maaf selama sebulan ini saya tidak ada di (acara Sahur Nih Yee) mau minta maaf sama Vivin Dedes semua," ujar Vincent Rompies di Kanal YouTube Vindes, Jumat (5/4/2024).

Vincent Rompies sampaikan maaf atas kasus perundungan anaknya (Foto: Instagram/vincentrompies)

"Buat sponsor-sponsor juga terima kasih atas pemaklumannya dan juga tetap percaya sama VinDes. Terima kasih Vivin Dedes yang hadir di studio, yang nonton di rumah," sambung Vincent.

Vincent juga sangat mengapresiasi teman-teman yang terus mengisi acara Sahur hampir satu bulan full, hingga jatuh tumbang karena kelelahan.

"Semua pengisi acara, Mamat yang menggantikan saya, terima kasih, (Indra) Jegel, Desta yang turut sebulan ini walau sampai sakit-sakitan," lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, pria 44 tahun itu kembali meminta maaf atas kejadian beberapa bulan terakhir. Terkait dengan kasus perundungan di lingkungan sekolah sang putranya.

"Iya makasih semuanya, pokoknya makasih saya mohon maaf sebesar-besarnya atas semua hal yang terjadi beberapa bulan ini," ungkap Vincent Rompies.