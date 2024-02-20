Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Shin Ye Eun Digaet Bintangi Drama Baru Rowoon

Pasopati Baladika , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |20:30 WIB
Shin Ye Eun Digaet Bintangi Drama Baru Rowoon
Shin Ye Eun mempertimbangkan untuk membintangi drama Takryu yang juga dibintangi oleh Rowoon. (Foto: Dispatch)
SEOUL - Aktris Shin Ye Eun dikabarkan akan beradu akting dengan Rowoon dalam drama bergenre sejarah terbaru, Takryu. Kabar tersebut kemudian ditanggapi oleh agensi sang aktris. 

“Dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut dengan positif,” kata NPIO Entertainment dalam keterangannya seperti dikutip dari Soompi, pada Selasa (20/2/2024).

Sementara itu, Rowoon diketahui mendapat tawaran membintangi Takryu sejak tahun lalu. Saat itu, aktor Park Seoham juga dikabarkan digaet untuk membintangi drama tersebut.

Drama Takryu merupakan karya terbaru penulis skenario Cheon Sung Il yang dikenal luas lewat karyanya dalam The Slave Hunters. Drama yang dibintangi oleh Jang Hyuk dan Oh Ji Ho itu tayang di KBS, pada 2010.

