HOME CELEBRITY MOVIE

Rowoon SF9 Digaet Bintangi Drama Sejarah Takryu

Siti Mutammimah , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |01:30 WIB
Rowoon SF9 Digaet Bintangi Drama Sejarah <i>Takryu</i>
Rowoon SF9 digaet bintangi drama sejarah Takryu. (Foto: MBC)
A
A
A

SEOUL - Kim Seok Woo alias Rowoon ‘SF9’ mempertimbangkan untuk comeback ke layar kaca dalam waktu dekat. XportsNews melaporkan, dia mendapat tawaran untuk membintangi drama Takryu

“Drama ini merupakan salah satu proyek yang tengah dipertimbangkan Rowoon,” ujar FNC Entertainment selaku agensi yang menaungi sang aktor seperti dikutip dari Soompi, pada Kamis (29/6/2023). 

Takryu merupakan drama sejarah kedua yang pernah digarap penulis skenario Cheon Sung Il. Sebelumnya, dia dikenal sebagai penulis naskah drama sejarah The Slave Hunters, pada 2010. 

Drama tersebut berkisah tentang seorang pria yang bekerja sebagai preman di Pelabuhan Mapo, Sungai Han, yang merupakan transit logistik dan ekonomi di era Joseon. Namun dia kemudian dikenal sebagai legenda Joseon berkat tubuhnya. 

Rowoon SF9 digaet bintangi drama sejarah Takryu. (Foto: SBS)

Menariknya, Takryu bukanlah drama sejarah satu-satunya yang menghampiri Rowoon 'SF9'. Dia juga mendapat tawaran untuk bermain dalam drama Destined with You di mana dia berpotensi adu akting dengan aktris Jo Bo Ah.*

(SIS)

