Angger Dimas Mendadak Bahas Perceraiannya dengan Tamara Tyasmara

JAKARTA - Angger Dimas tiba-tiba membahas soal perceraiannya dengan ibunda Dante, Tamara Tyasmara. Perceraian tersebut terjadi pada 2021.

Hal ini bermula dari pertanyaan salah satu netizen di question box Instagram pribadi Angger Dimas, @anggerdimas. Netizen itu menanyakan pandangan Angger Dimas soal anak-anak yang kerap menjadi korban ketika orangtuanya memutuskan bercerai.

"Setiap perceraian anak yang selalu jadi korban, korban dalam hal apapun. Pendapat Kaka?," bunyi pertanyaan netizen kepada Angger Dimas dikutip dari unggahan Instagram pribadi @anggerdimaa, Rabu (14/2/2024).

Alih-alih langsung to the point, Angger Dimas justru menceritakan soal perceraiannya dan Tamara dulu. Dia percaya bahwa ada alasan kuat dibalik keputusan untuk bercerai.

Angger Dimas pun mengaku telah membahas soal anak bersama Tamara sebelum proses persidangan berlangsung.

"Oke dalam sebuah peristiwa perceraian pasti ada sesuatu yang mengakibatkan dua pihak berpisah. Bisa saya pastikan saya telah membahas tentang ini sebelum saya menjalani tahapan persidangan di PA, termasuk di tahapan mediasi," jawab Angger Dimas.