Beda dengan Tamara Tyasmara, Angger Dimas Sebut Dante Tidak Bisa Berenang

JAKARTA - Mantan suami Tamara Tyasmara, Angger Dimas mengungkapkan bahwa almarhum putranya, Dante itu belum bisa berenang.

Tentunya pengakuan tersebut sangat berbeda dengan Tamara Tyasmara, ia menyebut Dante jago berenang dan sudah les berenang sejak usia 6 bulan.

"Saya bisa mempertanggungjawabkan itu, (Dante) belum bisa berenang kan saya udah tekankan," tegas Angger Dimas di Polda Metro Jaya Jakarta, Selasa (13/2/2024).

"Carikan saya satu yang dia dilatih oleh pelatih renang profesional pasti ada sertifikat," tantang Angger Dimas.

Angger Dimas juga menyuruh melihat baik-baik dari video yang pernah diunggah oleh adik Yudha Arfandi tersangka kasus kematian Dante sekaligus kekasih Tamara Tyasmara, apakah wajahnya Dante ketika berenang itu senang atau malah tertekan.

"Jika teman-teman sudah melihat video-video beredar yang enggak tahu dari siapa, coba lihat muka anak saya, ada seneng-senengnya atau engga, apakah dia terpaksa," ungkap Angger Dimas.

