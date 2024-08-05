Angger Dimas Diduga Bawa Pacar ke Sidang Dante, Tamara Tyasmara: Bukan Urusan Saya!

JAKARTA - Sidang kasus kematian Dante kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (5/8/2024). Pada sidang tersebut, tak hanya Tamara Tyasmara selaku ibunda dari Dante yang hadir dalam sidang, tetapi juga sang mantan suami, Angger Dimas.

Diduga, Angger Dimas datang ke sidang lanjutan kasus tewasnya sang anak dengan didampingi oleh kekasih barunya. Bahkan Angger dan kekasihnya duduk tepat di belakang Tamara.

Angger Dimas Diduga Bawa Pacar ke Sidang Dante, Tamara Tyasmara: Bukan Urusan Saya! (Foto: Instagram/tamaratyasmara)

Usai sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) berakhir, Tamara pun memilih untuk tak berkomentar soal sosok wanita yang dibawa Angger Dimas ke persidangan. Menurut Tamara, dirinya saat ini hanya fokus pada persidangan kasus kematian sang putra yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri, Yudha Arfandi.



"Nggak urusan, saya fokusnya sama Dante," tegas Tamara Tyasmara dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Senin (5/8/2024).

Lebih lanjut, Tamara juga merasa bahwa dirinya tak memiliki hak untuk mengomentari urusan pribadi sang mantan suami.



"Saya fokusnya buat Dante aja, mau ditemenin siapa bukan urusan saya," tandasnya.

(van)