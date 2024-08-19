Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tangis Ayah Angger Dimas Pecah, Tak Sanggup Dengar Keterangan Saksi Ahli Forensik

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |14:35 WIB
Tangis Ayah Angger Dimas Pecah, Tak Sanggup Dengar Keterangan Saksi Ahli Forensik
Tangis Ayah Angger Dimas Pecah, Tak Sanggup Dengar Keterangan Saksi Ahli Forensik (Foto: Ravie Wardani/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sidang kasus kematian Raden Andante Khalif Pramudityo, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada Senin, (19/8/2024). Berdasarkan pantauan Okezone.com, sidang hari ini beragenda keterangan dari tiga saksi yakni ahli renang, ahli forensik, dan ahli digital forensik atau CCTV.

Majelis hakim lebih dulu mendengarkan keterangan Farah Primadani selaku saksi ahli Forensik. Diketahui, Farah bertugas melakukan ekshumasi dan visum terhadap jenazah Dante di TPU Jeruk Purut pada 6 Februari 2024 usai 10 hari dimakamkan.

Sidang hari ini juga dihadiri oleh Tamara Tyasmara dan Angger Dimas selaku orang tua kandung Dante.

Hadir pula ayah Angger Dimas, Agus Rianto, untuk mengikuti persidangan hari ini.

Ayah Angger Dimas (Foto: Ravie Wardani/Okezone)
Tangis Ayah Angger Dimas Pecah, Tak Sanggup Dengar Keterangan Saksi Ahli Forensik (Foto: Ravie Wardani/Okezone)


Namun, ditengah persidangan, ia tampak menangis lantaran tak kuat mendengarkan penjelasan saksi ahli Farah Primadani terkait beberapa temuan dari dalam tubuh cucunya. Farah juga sempat menjelaskan dugaan kuat Dante ditenggelamkan oleh Yudha Arfandi (YA). Hal ini terlihat dari adanya kandungan air hingga tumbuhan ganggang di bagian paru-paru korban.

Pernyataan Farah tentunya sangat menyayat hati Agus Rianto selaku kakek dari bocah enam tahun tersebut.


Melihat ayahnya menangis, Angger Dimas pun berusaha untuk menenangkannya. Tak lama kemudian, Agus meminta salah satu kerabat untuk menemaninya keluar ruang sidang.

Sebagai informasi, Dante meninggal dunia pada 27 Januari 2024 di kolam renang daerah Duren Sawit, Jakarta Timur.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/33/3067012/angger_dimas-4fGL_large.jpg
Tanggapan Angger Dimas Soal Tuntutan Hukuman Mati Yudha Arfandi dalam Kasus Kematian Dante
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/33/3051450/angger_dimas-kYPl_large.jpg
Angger Dimas Akui Mual Lihat CCTV Kematian Dante di Sidang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/33/3051421/angger_dimas-akLZ_large.jpg
Ahli Renang Ungkap Durasi YA Ajarkan Pernapasan ke Dante di Kolam Renang Tidak Wajar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/33/3049404/angger_dimas-nVtS_large.jpg
Angger Dimas Minta Tamara Tyasmara Jaga Emosi di Sidang Dante
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/33/3044676/tamara_tyasmara-EOgr_large.jpg
Angger Dimas Diduga Bawa Pacar ke Sidang Dante, Tamara Tyasmara: Bukan Urusan Saya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/33/3038242/angger_dimas-6pkm_large.jpg
Angger Dimas Tak Pernah Sentuh Kamar Dante Usai Putranya Meninggal Dunia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement