Luna Maya Kaget dan Kebingungan saat Buka Surat Suara di TPS: Ini Siapa?

JAKARTA - Kisah lucu datang dari artis Luna Maya. Pada hari pencoblosan, kekasih Maxime Bouttier ini tampak kaget saat membuka surat suara di TPS dan akan melakukan pencoblosan.

Mengutip dari @lambegosiip, Luna Maya terlihat cantik dengan kaos pink garis-garis yang dipadukan dengan celana putih mendatangi TPS. Dirinya kemudian langsung membawa surat suara ke dalam bilik suara.

Wanita 40 tahun ini terlihat perlahan membuka kertas suara. Lalu, dirinya fokus memerhatikan satu persatu nama calon perwakilan rakyat yang ada dalam kertas suara.

Sayangnya, nama calon legislatif yang terlalu banyak membuat Luna terlihat pusing.

Luna Maya kaget dan bingung lihat kertas suara (Foto: Instagram/lunamaya)





Akhirnya artis cantik ini langsung menunjukkan kertas suara yang sangat besar dan memberikan reaksi kebingungan. Dari gerakan mulutnya, Luma seperti memberi isyarat ingin diberitahukan sosok orang yang ada di foto tersebut.

“Enggak tahu ini siapa,” kata Luna Maya, dikutip dari Instagram @lunabouttier.

BACA JUGA: Klarifikasi Luna Maya Terkait Video Viral Saat Marah ke Karyawan

Hal yang terjadi pada Luna memang suatu yang wajar. Dalam pemilu serempak ini, warga DKI Jakarta menerima empat surat suara, mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD, dan DPD.

Pada masing-masing kertas terdapat banyak sekali nama yang tercantum. Walaupun sudah punya pilihan, kadang masyarakat pun dibuat pusing jadinya.