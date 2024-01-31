Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Klarifikasi Luna Maya Terkait Video Viral Saat Marah ke Karyawan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |23:45 WIB
Klarifikasi Luna Maya Terkait Video Viral Saat Marah ke Karyawan
Klarifikasi Luna Maya terkait video viral saat marah ke karyawan (Foto: Instagram/lunamaya)
A
A
A

JAKARTA - Luna Maya belum lama ini viral di media sosial. Hal tersebut terjadi usai kemunculan videonya yang sedang memarahi karyawannya. 

Terkait hal itu kekasih Maxime Bouttier ini langsung memberikan klarifikasinya. Menurutnya tindakannya dalam video tersebut masih terbilang wajar.

"Bekerja di perusahaan kalau rating nya jelek dipanggil gak sama atasan? Beritanya gak ngejual dipanggil gak sama atasan? Sama ajalah dunia pekerjaan," kata Luna Maya di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Sebagai seorang pimpinan perusahaan, Luna Maya tentunya menginginkan yang terbaik untuk produk yang mereka jual.

Luna Maya

Klarifikasi Luna Maya terkait video viral saat marah ke karyawan (Foto: Instagram/lunamaya)


"Maksudnya kan semua punya goals nya masing-masing saya sebagai pemimpin perusahaan cuma pengen yang terbaik aja," jelas Luna Maya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/33/3168414/luna_maya_dan_maxime_bouttier-cmAI_large.jpg
Luna Maya Ultah, Maxime Bouttier Kasih Kado Jam Tangan Mewah dan Sebidang Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/33/3159315/luna_maya-Bh1X_large.jpg
Edric Tjandra Bongkar Souvenir Resepsi Luna Maya dan Maxime Bouttier, Ada Mesin Kopi Jutaan Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/33/3159181/luna_maya-QNmi_large.jpg
Malam Ini, Resepsi Luna Maya dan Maxime Bouttier Digelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158851/luna_maya_dan_maxime_bouttier-cJqE_large.jpg
Luna Maya dan Maxime Bouttier Bakal Bulan Madu ke Italia usai Resepsi di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158837/luna_maya-b3Ef_large.jpg
Luna Maya dan Maxime Bouttier Gelar Resepsi di Jakarta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/33/3156064/luna_maya-NKe8_large.jpg
Tak Ingin Buru-Buru soal Momongan, Luna Maya: Fokus ke Hubungan Dulu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement