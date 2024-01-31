Klarifikasi Luna Maya Terkait Video Viral Saat Marah ke Karyawan

JAKARTA - Luna Maya belum lama ini viral di media sosial. Hal tersebut terjadi usai kemunculan videonya yang sedang memarahi karyawannya.

Terkait hal itu kekasih Maxime Bouttier ini langsung memberikan klarifikasinya. Menurutnya tindakannya dalam video tersebut masih terbilang wajar.

"Bekerja di perusahaan kalau rating nya jelek dipanggil gak sama atasan? Beritanya gak ngejual dipanggil gak sama atasan? Sama ajalah dunia pekerjaan," kata Luna Maya di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Sebagai seorang pimpinan perusahaan, Luna Maya tentunya menginginkan yang terbaik untuk produk yang mereka jual.

Klarifikasi Luna Maya terkait video viral saat marah ke karyawan (Foto: Instagram/lunamaya)





"Maksudnya kan semua punya goals nya masing-masing saya sebagai pemimpin perusahaan cuma pengen yang terbaik aja," jelas Luna Maya.