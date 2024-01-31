Luna Maya Panggil Anak Magang yang Menyebarkan Videonya Saat Marah-Marah

Luna Maya panggil anak magang yang menyebarkan videonya saat marah-marah di kantor (Foto: Instagram/lunamaya)

JAKARTA - Luna Maya tak tinggal diam kala videonya saat memarahi karyawan di kantor tersebar luas di media sosial. Ia bahkan mengaku telah memanggil oknum yang merekam dan menyebarkan video tersebut di sosial media.

Rupanya pihak yang menyebarkan video marah-marahnya itu merupakan anak magang di kantornya.

"Kita udah temuin (perekam), itu anak magang dia mungkin itu iseng atau lucu-lucu kayak ‘aduh kasian temen gue dimarahin bos’ atau mungkin dia mikirnya lucu dan iseng aja," kata Luna Maya di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.

Menurut Luna, anak magang itu tidak memikirkan dampak ke depan dari video yang telah ia sebarluaskan.

"Ternyata dampaknya panjang, bukan gue marah marah tapi poinnya lagi membahas pekerjaan dan diam diam menyebarluaskan," paparnya.

Perempuan 40 tahun itu merasa bahwa apa yang dilakukan anak magangnya itu bukanlah etika yang baik. Khususnya dalam lingkungan pekerjaan.

"Menurut aku juga secara etika ya lagi meeting dan bahas pekerjaan terus direkam seperti itu," tegas Luna Maya.