Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Angel Lisandi Senang Bisa Perankan Siti Atikoh dalam Film Cinta Tapi Cinta

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |08:31 WIB
Angel Lisandi Senang Bisa Perankan Siti Atikoh dalam Film Cinta Tapi Cinta
Pemain film Cinta Tapi Cinta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Angel Lisandi mengawali debut dalam film layar lebar dengan memerankan tokoh Siti Atikoh dalam Film Cinta Tapi Cinta, Ganjar dan Atikoh True Love Story. Tentu hal ini membuat Angel merasa senang. Hal ini ia sampaikan dalam Gala Premiere film tersebut di Cinema XXI Plaza Senayan, Jakarta, pada Selasa (13/2/2024).

"Pengalamannya seru banget," kata Angel.

Walaupun demikian, Angel mengaku kesulitan untuk memerankan tokoh Atikoh. Pertama, dirinya yang keturunan suku Jawa tidak terlalu fasih berbahasa Jawa. Untuk itu, Angel harus belajar dengan giat.

Angel Lisandi Senang Bisa Perankan Siti Atikoh dalam Film Cinta Tapi Cinta

Angel juga mengaku memiliki perbedaan kepribadian dengan Siti Atikoh. Hal ini pun menjadi sesuatu yang harus ia pelajari dengan sungguh-sungguh.

"Belajar bahasa Jawa. Aku agak ekstrovert, Bu Atikoh orangnya introvert, aku ngebangun itu," tutur Angel.

Selain itu, Angel juga harus membangun chemistry dengan lawan mainnya Robby Jamani yang memerankan tokoh Ganjar Pranowo. Dirinya berlatih selama seminggu agar benar-benar bisa menyampaikan cinta pada penonton.

"Sering ngobrol, reading bareng, ketemu setiap hari dari siang sampai sore," tutur Angel.

Di samping itu, Jiwo Kusumo selaku sutradara film Cinta Tapi Cinta, Ganjar dan Atikoh True Love Story mengangkat kisah cinta Ganjar dan Mahfud untuk inspirasi anak muda, khususnya generasi z.

“Kami melihat sosok Pak Ganjar Pranowo dan Bu Atikoh menjadi teladan generasi muda, milenial dan Gen Z tentang ketulusan. Maka film ini dipersembahkan untuk bangsa yang saat ini butuh cinta,” kata Jiwo Kusumo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164132/box_office_indonesia-CTro_large.jpg
2 Film Box Office Indonesia Spesial HUT RCTI 36: Romansa dan Horor dalam Satu Perayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/206/3163590/film_kartini-NeKo_large.jpg
5 Film Indonesia Bertema Pahlawan yang Bakar Semangat Nasionalisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163507/diponegoro_hero-1HvV_large.jpg
Produser Ungkap Alasan Film Diponegoro Hero Digarap Menggunakan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158244/aghniny_haque_bangga_dipercaya_isi_suara_film_animasi_panji_tengkorak-fDz2_large.jpg
Aghniny Haque Bangga Dipercaya Isi Suara Film Animasi Panji Tengkorak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/206/3156530/film_believe-uEjN_large.jpg
Premiere Film BELIEVE, Panglima TNI Singgung Kisah Patriotisme Prajurit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/206/3150737/film_belive-LeA8_large.jpg
Film Believe, Penantian Keluarga dan Luka yang Tak Terdengar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement