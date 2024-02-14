Angel Lisandi Senang Bisa Perankan Siti Atikoh dalam Film Cinta Tapi Cinta

JAKARTA - Angel Lisandi mengawali debut dalam film layar lebar dengan memerankan tokoh Siti Atikoh dalam Film Cinta Tapi Cinta, Ganjar dan Atikoh True Love Story. Tentu hal ini membuat Angel merasa senang. Hal ini ia sampaikan dalam Gala Premiere film tersebut di Cinema XXI Plaza Senayan, Jakarta, pada Selasa (13/2/2024).

"Pengalamannya seru banget," kata Angel.

Walaupun demikian, Angel mengaku kesulitan untuk memerankan tokoh Atikoh. Pertama, dirinya yang keturunan suku Jawa tidak terlalu fasih berbahasa Jawa. Untuk itu, Angel harus belajar dengan giat.

Angel juga mengaku memiliki perbedaan kepribadian dengan Siti Atikoh. Hal ini pun menjadi sesuatu yang harus ia pelajari dengan sungguh-sungguh.

"Belajar bahasa Jawa. Aku agak ekstrovert, Bu Atikoh orangnya introvert, aku ngebangun itu," tutur Angel.

Selain itu, Angel juga harus membangun chemistry dengan lawan mainnya Robby Jamani yang memerankan tokoh Ganjar Pranowo. Dirinya berlatih selama seminggu agar benar-benar bisa menyampaikan cinta pada penonton.

"Sering ngobrol, reading bareng, ketemu setiap hari dari siang sampai sore," tutur Angel.

Di samping itu, Jiwo Kusumo selaku sutradara film Cinta Tapi Cinta, Ganjar dan Atikoh True Love Story mengangkat kisah cinta Ganjar dan Mahfud untuk inspirasi anak muda, khususnya generasi z.

“Kami melihat sosok Pak Ganjar Pranowo dan Bu Atikoh menjadi teladan generasi muda, milenial dan Gen Z tentang ketulusan. Maka film ini dipersembahkan untuk bangsa yang saat ini butuh cinta,” kata Jiwo Kusumo.