HOME CELEBRITY MOVIE

Cerita Aghniny Haque Belajar Cara Memandikan Jenazah Langsung ke Ahlinya demi Film

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |01:01 WIB
Cerita Aghniny Haque Belajar Cara Memandikan Jenazah Langsung ke Ahlinya demi Film
Aghniny Haque main film Pemandi Jenazah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Aghniny Haque berbagi cerita mengenai pengalaman yang mengesankan selama penggarapan film terbarunya berjudul Pemandi Jenazah yang tayang 22 Februari 2024 mendatang.

Aghniny berperan sebagai Lela, anak dari seorang pemandi jenazah yang akhirnya juga harus melakukan proses pemandian jenazah.

Cerita Aghniny Haque Belajar Cara Memandikan Jenazah Langsung ke Ahlinya demi Film

Demi perannya itu, Aghniny pun belajar langsung kepada seorang pemandi jenazah yang telah bekerja selama 40 tahun lamanya sejak masih usia belia. Dia adalah Ibu Hikmah, pemandi jenazah di dinas sosial. Meski telah menginjak usia 60 tahun, Aghniny merasa salut dengan kecekatan ibu Hikmah saat mengajarkan cara memandikan jenazah.

Aghniny merasa salut dengan sosok ibu Hikmah yang setia dengan pekerjaannya selama puluhan tahun. Terlebih di dinas sosial, ibu Hikmah harus memandikan jenazah dengan berbagai kondisi dan tanpa didampingi pihak keluarganya.

"Ibu Hikmah ini dari dinas sosial yang memandikan jenazah dengan kondisi dari husnul khotimah sampai aneh-aneh," ujar Aghniny kepada MNC Portal di Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Ibu Hikmah dengan telaten mengajarkan Aghniny tata cara pemandian jenazah sebelum akhirnya dikuburkan.

"Semuanya diajarin dari doa-doanya, mengukur kain kafannya yang bukan pakai meteran. Memandikan, mensucikan sampai mengkafani," sumbernya.

Halaman:
1 2
