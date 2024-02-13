Robby Jamani Ungkap Tantangan Perankan Ganjar Pranowo dalam Film Cinta Tapi Cinta

JAKARTA - Robby Jamani merasa bersyukur dirinya bisa terlibat dalam salah satu film tokoh hebat Tanah Air yakni calon presiden Ganjar Pranowo. Namun, di balik rasa bahagianya itu, Robby mengaku dirinya memiliki beberapa kesulitan selama proses produksi.

Robby mengaku dirinya belum pernah bertemu langsung dengan Ganjar Pranowo karena keterbatasan waktu produksi. Untuk itu, Robby melakukan research dan mempelajari sendiri tentang gesture seorang Ganjar Pranowo.

Untuk menyamakan mimik wajah, Robby mengaku sering belajar di depan kaca. Kegigihannya ini membuahkan hasil. Dirinya sangat mirip dengan sosok Ganjar Pranowo waktu muda.

Namun, ada hal lain yang menjadi kendala untuknya dalam memerankan tokoh Ganjar Pranowo yakni keterbatasan bahasa. Robby yang berasal dari suku Sunda mengaku kesulitan dalam belajar bahasa Jawa.

"Aku dari suku Sunda harus belajar bahasa Jawa," kata Robby saat ditemui dalam Gala Premiere di Cinema XXI Plaza Senayan, Jakarta, pada Selasa (13/2/2024).

Robby mengaku belajar bahasa Jawa langsung dari sang sutradara film Cinta Tapi Cinta, Ganjar dan Atikoh True Love Story yakni Jiwo Kusumo. Ketekunannya ini membuatku berhasil perankan tokoh Ganjar Pranowo. Dirinya berhasil menyampaikan kisah seorang Ganjar Pranowo kala masih muda.

