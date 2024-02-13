Once Mekel Terharu Nonton Film Cinta Tapi Cinta, Ganjar dan Atikoh True Love Story

JAKARTA - Once Mekel hadir dalam Gala Premiere Film Cinta Tapi Cinta, Ganjar dan Atikoh True Love Story di Cinema XXI Plaza Senayan, Jakarta, pada Selasa (13/2/2024). Setelah menyaksikan film tersebut, Once menyatakan jika film tersebut cocok untuk jadi tontonan masyarakat di hari Valentine yang jatuh pada Rabu 14 Februari 2024.

"Masyarakat Indonesia bisa saling mencintai, butuh cinta kasih bisa menyatukan indonesia. kita lihat itu dari cinta Ganjar dan Atikoh (dalam film Cinta Tapi Cinta, Ganjar dan Atikoh True Love Story)," kata Once saat ditemui di lokasi acara.

Lebih lanjut, Once menjelaskan jika kisah cinta Ganjar dan Atikoh di dalam film terlihat seperti muda-mudi yang sederhana.

"Ini suatu perjalanan yang kita lihat merepresentasikan sebetulnya kehidupan masyarakat biasa dan masyarakat sederhana. Pemikirannya enggak neko-neko. Mereka hanya menjalankan kehidupannya seperti yang dirancangkan oleh Yang Maha Kuasa dengan saling mencintai," kata Once.

Menurutnya, cinta di antara mereka saling menguatkan satu sama lain. Hingga berbagai cobaan berhasil mereka lalui hingga kini berhasil menjadi sosok yang sukses dan menginspirasi banyak orang.

"Ini menjadi satu kekuatan yang tiada habisnya untuk mereka berdua," ucap Once.

