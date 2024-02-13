Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Once Mekel Terharu Nonton Film Cinta Tapi Cinta, Ganjar dan Atikoh True Love Story

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |18:15 WIB
Once Mekel Terharu Nonton Film Cinta Tapi Cinta, Ganjar dan Atikoh True Love Story
Once Mekel terharu tonton Film Cinta Tapi Cinta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Once Mekel hadir dalam Gala Premiere Film Cinta Tapi Cinta, Ganjar dan Atikoh True Love Story di Cinema XXI Plaza Senayan, Jakarta, pada Selasa (13/2/2024). Setelah menyaksikan film tersebut, Once menyatakan jika film tersebut cocok untuk jadi tontonan masyarakat di hari Valentine yang jatuh pada Rabu 14 Februari 2024.

"Masyarakat Indonesia bisa saling mencintai, butuh cinta kasih bisa menyatukan indonesia. kita lihat itu dari cinta Ganjar dan Atikoh (dalam film Cinta Tapi Cinta, Ganjar dan Atikoh True Love Story)," kata Once saat ditemui di lokasi acara.

Once Mekel Terharu Nonton Film Cinta Tapi Cinta, Ganjar dan Atikoh True Love Story

Lebih lanjut, Once menjelaskan jika kisah cinta Ganjar dan Atikoh di dalam film terlihat seperti muda-mudi yang sederhana.

"Ini suatu perjalanan yang kita lihat merepresentasikan sebetulnya kehidupan masyarakat biasa dan masyarakat sederhana. Pemikirannya enggak neko-neko. Mereka hanya menjalankan kehidupannya seperti yang dirancangkan oleh Yang Maha Kuasa dengan saling mencintai," kata Once.

Menurutnya, cinta di antara mereka saling menguatkan satu sama lain. Hingga berbagai cobaan berhasil mereka lalui hingga kini berhasil menjadi sosok yang sukses dan menginspirasi banyak orang.

"Ini menjadi satu kekuatan yang tiada habisnya untuk mereka berdua," ucap Once.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/33/3148192/once_mekel-F6QZ_large.jpg
Disebut Manggung Bareng Dewa 19 di Resepsi Al Ghazali, Once: Tak Ada Obrolan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145496/once_mekel-N3B1_large.jpg
Tak Merayakan, Once Mekel Tetap Sumbang Hewan Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/205/3142720/once_mekel-kUFJ_large.jpg
Meriahkan Festival Kebangsaan, Once Mekel: Musik Menyatukan Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/205/3124108/once_mekel-GfNA_large.jpg
Kisruh Royalti, Once Mekel: Musik Itu Menyatukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/33/2982416/once-mekel-soroti-pemungutan-suara-ulang-di-kuala-lumpur-oHbRmvWqD6.jpg
Once Mekel Soroti Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/33/2964985/once-mekel-sebut-ganjar-mahfud-paket-lengkap-yang-bersih-dari-rekam-jejak-gelap-kS5KPXXLPn.jpg
Once Mekel Sebut Ganjar-Mahfud Paket Lengkap yang Bersih dari Rekam Jejak Gelap
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement