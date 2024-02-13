Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Film Cinta Tapi Cinta, Ganjar dan Atikoh True Love Story, Penonton Ingin Punya Istri Seperti Siti Atikoh

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |17:39 WIB
Penonton film Cinta Tapi Cinta Ganjar Atikoh
JAKARTA - Sutradara Jiwo Kusumo hadirkan film Cinta Tapi Cinta, Ganjar dan Atikoh True Love Story di Cinema XXI Plaza Senayan, Jakarta, pada Selasa (13/2/2024). Tontonan yang menggambarkan kisah cinta sederhana Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh ini berhasil membuat penonton turut berbunga-bunga.

"So far sebenarnya gua paling suka film percintaan. Apalagi film percintaan di masa lalu, apalagi ini true story dari Pak Ganjar sama Ibu Atikoh. So far, filmya 8 per 10. Rekomen banget filmnya," kata Bobby setelah selesai menonton film Cinta Tapi Cinta, Ganjar dan Atikoh True Love Story.

Melalui film tersebut, Bobby terinspirasi untuk turut mencintai di dunia nyata. Dirinya pun ingin membangun cinta dengan sosok perempuan seperti Siti Atikoh.

"Menginpirasi banget. Sampai gua mikir apakah gua bisa bertemu dengan perempuan seperti Ibu Atikoh? Di masa yang sekarang," tuturnya.

Lebih lanjut, Bobby menilai sulit jika harus menemukan perempuan seperti Siti Atikoh di zaman seperti ini. Banyak sekali perempuan yang tidak ingin diajak berjuang dari bawah untuk membangun sebuah keluarga.

"Yang agak susah cari perempuan zaman sekarang tuh perempuan yang mungkin Bu Atikoh karena mau memulai dari nol bersama orang yang dikasih," tutur Bobby.

"Kalau sekarang kan orang lihatnya apa yang kita punya, bukan apa yang mau kita perjuangkan bersama," lanjutnya.

Sebagaimana yang diketahui, Ganjar Pranowo berhasil menemukan cinta sejatinya, Siti Atikoh kala sedang berkuliah di Universitas Gadjah Mada. Keduanya bertemu saat sedang menjalankan KKN (kuliah kerja nyata). Dari situ, keduanya saling berkenalan dan memupuk cinta.

Kala itu, Atikoh menerima sosok Ganjar Pranowo yang berasal dari keluarga tidak mampu. Dirinya hanya di ajak kencan di teras kos-kosan. Ketika makan malam bersama, Ganjar dan Atikoh hanya membeli nasi setengah dengan tempe goreng dua biji.

 BACA JUGA:

