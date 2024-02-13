Rating Marry My Husband Solid di Dua Digit Namun Ramai Diprotes Netizen

Rating Marry My Husband solid di dua digit, namun ramai diprotes netizen. (Foto: tvN)

SEOUL - Rating drama Marry My Husband bergerak semakin solid. Meski hanya naik tipis, namun drama itu berhasil mempertahankan rating dua digitnya selama empat episode terakhir.

Nielsen Korea mencatat, Episode 13 Marry My Husband mendulang rating sebesar 10,8 persen. Angka itu naik 0,3 persen dibandingkan episode sebelumnya yang mencapai 10,5 persen.

Walau mengalami kenaikan rating, namun penonton Korea Selatan tak terlalu puas dengan jalan cerita drama yang dibintangi Park Min Young dan Na In Woo tersebut. Alasannya, karena drama tersebut mengikuti alur cerita novel ketimbang webtoon.

“Karakter Oh Yu Ra ini ada di novel. Namun saat tayang di webtoon, karakter itu dibuang dan menurutku oke banget. Kemudian drama memasukkan karakter ini dan membuat ceritanya tak lagi menyenangkan,” kata K-netz dikutip dari Allkpop, Selasa (13/2/2024).