Cerai dari Dwinda Ratna, Furry Setya : Kami Berpisah Kesepakatan Berdua

JAKARTA - Furry Setya akhirnya buka suara soal keputusannya cerai dengan Dwinda Ratna pada 5 Februari 2024. Mereka bercerai usai membina bahtera rumah tangga selama lima tahun lamanya.

Saat ditemui di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan Senin (12/2/2024) Furry Setya menegaskan hubungannya dengan Dwinda Ratna usai bercerai.

"Ya saya baik-baik saja dan nggak kenapa-kenapa dan kita berpisah merupakan kesepakatan berdua dan berdamai dengan keadaan ini," ujar Furry Setya.

Soal penyebab dari perceraian, Furry enggan berkomentar banyak. Dia menegaskan biarlah masalah itu bahan introspeksi dirinya dan Dwinda kedepannya.

Furry Setya tak ingin mengumbar masalah rumah tangganya ke hadapan publik. Sebab nantinya dapat mengganggu hubungannya dengan Dwinda Ratna kedepannya.

"Perpisahan pasti ada masalah tetapi permasalahan itu biar saya dan Dwinda yang tahu dan itu menjadi pembelajaran sangat berharga buat saya dan Dwinda dan apapun sama Dwinda kita baik-baik saja," ucap Furry Setya menambahkan.

Soal harta gana-gini, Furry Setya menjelaskan sejumlah harta bersama telah dibagi dengan Dwinda Ratna.

"Kalau masalah rumah ramai di YouTube itu bukan rumah saya tetapi itu endorse terus saya punya rumah satu yang udah beli itu kasih ke Dwinda di daerah Ciputat dan di daerah Cinere itu buat saya," imbuhnya.

"Kita sudah bagi-bagi itu dan nggak masuk ke harta gana-gini semuanya buat Dwinda bagi-bagi biasa dan di perceraian nggak ada harta gana-gini karena mencoba untuk adil banget," tutur Furry Setya.

