Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerai dari Dwinda Ratna, Furry Setya : Kami Berpisah Kesepakatan Berdua

Selvianus , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |13:38 WIB
Cerai dari Dwinda Ratna, Furry Setya : Kami Berpisah Kesepakatan Berdua
Furry Setya cerai dari Dwinda Ratna (Foto: IG Furry)
A
A
A

JAKARTA - Furry Setya akhirnya buka suara soal keputusannya cerai dengan Dwinda Ratna pada 5 Februari 2024. Mereka bercerai usai membina bahtera rumah tangga selama lima tahun lamanya.

Saat ditemui di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan Senin (12/2/2024) Furry Setya menegaskan hubungannya dengan Dwinda Ratna usai bercerai.

Cerai dari Dwinda Ratna, Furry Setya : Kami Berpisah Kesepakatan Berdua

"Ya saya baik-baik saja dan nggak kenapa-kenapa dan kita berpisah merupakan kesepakatan berdua dan berdamai dengan keadaan ini," ujar Furry Setya.

Soal penyebab dari perceraian, Furry enggan berkomentar banyak. Dia menegaskan biarlah masalah itu bahan introspeksi dirinya dan Dwinda kedepannya.

Furry Setya tak ingin mengumbar masalah rumah tangganya ke hadapan publik. Sebab nantinya dapat mengganggu hubungannya dengan Dwinda Ratna kedepannya.

"Perpisahan pasti ada masalah tetapi permasalahan itu biar saya dan Dwinda yang tahu dan itu menjadi pembelajaran sangat berharga buat saya dan Dwinda dan apapun sama Dwinda kita baik-baik saja," ucap Furry Setya menambahkan.

Soal harta gana-gini, Furry Setya menjelaskan sejumlah harta bersama telah dibagi dengan Dwinda Ratna.

"Kalau masalah rumah ramai di YouTube itu bukan rumah saya tetapi itu endorse terus saya punya rumah satu yang udah beli itu kasih ke Dwinda di daerah Ciputat dan di daerah Cinere itu buat saya," imbuhnya.

"Kita sudah bagi-bagi itu dan nggak masuk ke harta gana-gini semuanya buat Dwinda bagi-bagi biasa dan di perceraian nggak ada harta gana-gini karena mencoba untuk adil banget," tutur Furry Setya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/33/2993558/furry-setia-siapkan-mental-untuk-pulang-kampung-yakin-akan-ditanya-kapan-nikah-lagi-lrTuwTR762.jpg
Furry Setia Siapkan Mental untuk Pulang Kampung, Yakin akan Ditanya Kapan Nikah Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/06/33/2993291/furry-setya-tanggapi-kemungkinan-rujuk-dengan-mantan-istri-mengalir-saja-Qq55sq09HV.jpg
Furry Setya Tanggapi Kemungkinan Rujuk dengan Mantan Istri: Mengalir Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/33/2992999/furry-setya-berharap-perjalanan-mudiknya-ke-semarang-berjalan-lancar-meski-tanpa-istri-MRStvNKbzH.jpg
Furry Setya Berharap Perjalanan Mudiknya ke Semarang Berjalan Lancar Meski Tanpa Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/18/33/2972015/depresi-karena-cerai-dari-dwinda-ratna-furry-setya-datangi-rumah-sakit-jiwa-c2pcVvKQoq.jpg
Depresi karena Cerai dari Dwinda Ratna, Furry Setya Datangi Rumah Sakit Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/16/33/2971043/furry-setya-bantah-perceraiannya-dengan-dwinda-ratna-karena-faktor-ekonomi-9CT3RhZXed.jpg
Furry Setya Bantah Perceraiannya dengan Dwinda Ratna karena Faktor Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/15/33/2970948/cerai-lagi-furry-setya-langsung-minta-maaf-ke-anak-o9BF1baRqA.jpg
Cerai Lagi, Furry Setya Langsung Minta Maaf ke Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement