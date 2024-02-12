Cerai Baik-Baik, Furry Setya dan Dwinda Ratna Tak Ributkan Soal Harta Gana Gini

JAKARTA - Pesinetron Furry Setya memutuskan untuk bercerai dari Dwinda Ratna sejak 5 Februari kemarin. Keputusan tersebut dibuat usai mereka membina rumah tangga selama 5 tahun lamanya.

Saat ditemui di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan Senin (12/2/2024) Furry Setya menegaskan bahwa hubungannya dengan Dwinda Ratna masih baik-baik saja. Meskipun keduanya telah berpisah secara hukum pada beberapa waktu lalu.

"Ya saya baik-baik saja dan nggak kenapa-kenapa dan kita berpisah merupakan kesepakatan berdua dan berdamai dengan keadaan ini," ujar Furry Setya kepada awak media.

Meskipun begitu, Furry enggan berkomentar banyak saat dicecar awak media soal penyebab dari perceraiannya dengan Dwinda. Dia menegaskan bahwa biarlah masalah itu bahan introspeksi dirinya dan Dwinda kedepannya.

Furry Setya dan Dwinda Ratna tak ributkan soal harta gana gini (Foto: Instagram/furrysetya)





"Perpisahan pasti ada masalah tetapi permasalahan itu biar saya dan Dwinda yang tahu dan itu menjadi pembelajaran sangat berharga buat saya dan Dwinda dan apapun sama Dwinda kita baik-baik saja," ucap Furry Setya menambahkan.

Sementara itu disinggung soal harta gana-gini, Furry Setya menegaskan bahwa sejumlah harta bersama telah dibagi dengan Dwinda Ratna. Sehingga setelah cerai, ia dan mantan istrinya masih berhubungan baik-baik saja.

"Kalau masalah rumah ramai di YouTube itu bukan rumah saya tetapi itu endors terus saya punya rumah satu yang udah beli itu kasih ke Dwinda di daerah Ciputat dan di daerah Cinere itu buat saya," imbuhnya.