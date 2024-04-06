Furry Setya Tanggapi Kemungkinan Rujuk dengan Mantan Istri: Mengalir Saja

JAKARTA - Furry Setya alias Mas Pur menanggapi kemungkinan dirinya kembali rujuk dengan sang mantan istri, Dwinda Ratna. Dia mengaku, tak pernah menutup diri atas segala kemungkinan dalam hidup, termasuk rujuk dengan mantan istri.

“Saya sih mengalir saja ya. Kalau pada akhirnya disatukan kembali kan saya tidak bisa melawan takdir,” kata aktor Tukang Ojek Pengkolan tersebut saat ditemui awak media di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, pada 6 April 2024.

Pemilik nama asli Furry Setya Raharja tersebut mengaku, saat ini tidak mudah untuk membuka lembaran baru dengan perempuan lain pascabercerai untuk kedua kalinya. Apalagi, usianya kini tak lagi muda.

“Di usia sekarang mau buka lembaran baru itu kok kayanya melelahkan. Karena berarti saya harus merasakan jatuh cinta lagi, PDKT lagi, dan suka-sukaan lagi. Menurut saya itu melelahkan sih,” tuturnya lagi.