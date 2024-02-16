Furry Setya Bantah Perceraiannya dengan Dwinda Ratna karena Faktor Ekonomi

JAKARTA - Furry Setya membantah isu yang beredar soal perceraiannya dengan Dwinda Ratna karena faktor ekonomi.

Seperti yang diketahui, belakangan muncul rumor bahwa Furry saat ini tak memiliki penghasilan lantaran sinetron yang dibintanginya selama bertahun-tahun sudah tamat. Sehingga, dia tak lagi mampu menafkahi Winda.

Furry pun mengungkap keputusannya bercerai dengan Winda pada 5 Februari 2024 tak ada hubungannya soal nafkah. Furry membenarkan bahwa penghasilannya selama ini memang satu-satunya dihasilkan dari sinetron yang dibintanginya.

Meski sinetronnya sudah tamat, Furry mengaku masih mendapatkan honor sesuai sistem yang berlaku selama ini. Hal ini diungkapkan saat menjadi bintang tamu dalam podcast bersama Melaney Ricardo.

"Bukan masalah ekonomi karena kalau kita di TV itu kan gak langsung habis syuting dibayar gitu. Sementara ini kan 3490 episode, gue masih punya tabungan di sana," ujar Furry Setya dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Jumat (16/2/2024)

Furry pun menegaskan bahwa selama ini dirinya masih menjalankan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Winda.

"Sampai kemarin aku masih menjalankan tugas seorang suami, menafkahi istri," sambungnya.

Melaney Ricardo juga sempat menyinggung soal isu yang mencuat setelah Furry dan Winda resmi bercerai dimana Winda menuntut agar Furry bisa berpenghasilan seperti Raffi Ahmad.

