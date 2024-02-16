Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Furry Setya Bantah Perceraiannya dengan Dwinda Ratna karena Faktor Ekonomi

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |09:41 WIB
Furry Setya Bantah Perceraiannya dengan Dwinda Ratna karena Faktor Ekonomi
Furry Setya cerai dari Dwinda Ratna (Foto: IG Furry)
A
A
A

JAKARTA - Furry Setya membantah isu yang beredar soal perceraiannya dengan Dwinda Ratna karena faktor ekonomi.

Seperti yang diketahui, belakangan muncul rumor bahwa Furry saat ini tak memiliki penghasilan lantaran sinetron yang dibintanginya selama bertahun-tahun sudah tamat. Sehingga, dia tak lagi mampu menafkahi Winda.

Furry pun mengungkap keputusannya bercerai dengan Winda pada 5 Februari 2024 tak ada hubungannya soal nafkah. Furry membenarkan bahwa penghasilannya selama ini memang satu-satunya dihasilkan dari sinetron yang dibintanginya.

 BACA JUGA:

Furry Setya Bantah Perceraiannya dengan Dwinda Ratna karena Faktor Ekonomi

Meski sinetronnya sudah tamat, Furry mengaku masih mendapatkan honor sesuai sistem yang berlaku selama ini. Hal ini diungkapkan saat menjadi bintang tamu dalam podcast bersama Melaney Ricardo.

"Bukan masalah ekonomi karena kalau kita di TV itu kan gak langsung habis syuting dibayar gitu. Sementara ini kan 3490 episode, gue masih punya tabungan di sana," ujar Furry Setya dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Jumat (16/2/2024)

Furry pun menegaskan bahwa selama ini dirinya masih menjalankan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Winda.

"Sampai kemarin aku masih menjalankan tugas seorang suami, menafkahi istri," sambungnya.

Melaney Ricardo juga sempat menyinggung soal isu yang mencuat setelah Furry dan Winda resmi bercerai dimana Winda menuntut agar Furry bisa berpenghasilan seperti Raffi Ahmad.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/33/2993558/furry-setia-siapkan-mental-untuk-pulang-kampung-yakin-akan-ditanya-kapan-nikah-lagi-lrTuwTR762.jpg
Furry Setia Siapkan Mental untuk Pulang Kampung, Yakin akan Ditanya Kapan Nikah Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/06/33/2993291/furry-setya-tanggapi-kemungkinan-rujuk-dengan-mantan-istri-mengalir-saja-Qq55sq09HV.jpg
Furry Setya Tanggapi Kemungkinan Rujuk dengan Mantan Istri: Mengalir Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/33/2992999/furry-setya-berharap-perjalanan-mudiknya-ke-semarang-berjalan-lancar-meski-tanpa-istri-MRStvNKbzH.jpg
Furry Setya Berharap Perjalanan Mudiknya ke Semarang Berjalan Lancar Meski Tanpa Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/18/33/2972015/depresi-karena-cerai-dari-dwinda-ratna-furry-setya-datangi-rumah-sakit-jiwa-c2pcVvKQoq.jpg
Depresi karena Cerai dari Dwinda Ratna, Furry Setya Datangi Rumah Sakit Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/15/33/2970948/cerai-lagi-furry-setya-langsung-minta-maaf-ke-anak-o9BF1baRqA.jpg
Cerai Lagi, Furry Setya Langsung Minta Maaf ke Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/15/33/2970928/furry-setya-pergi-ke-psikiater-sebelum-cerai-dengan-dwinda-ratna-aku-depresi-K283AoXAJV.jpg
Furry Setya Pergi ke Psikiater Sebelum Cerai dengan Dwinda Ratna: Aku Depresi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement