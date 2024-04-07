Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Furry Setia Siapkan Mental untuk Pulang Kampung, Yakin akan Ditanya Kapan Nikah Lagi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |05:38 WIB
Furry Setia Siapkan Mental untuk Pulang Kampung, Yakin akan Ditanya Kapan Nikah <i>Lagi</i>
Furry Setya siapkan mental jelang pulang kampung (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Furry Setya akan merayakan Hari Lebaran di kampung halamannya di Semarang, Jawa Tengah. Sayangnya, momen mudik kali ini tak sama seperti sebelumnya, lantaran kini ia sudah tidak lagi berstatus sebagai suami dari Dwinda Ratna.

Di hari kemenangan tersebut, pria yang akrab disapa Mas Pur ini mengaku tak banyak melakukan persiapan.

Hanya saja ia harus menyiapkan mentalnya ditanya perihal kapan nikah layaknya Gen Z. Sebab Mas Pur sendiri belum lama ini telah bercerai dari Winda.

"Ya paling itu ya, paling saya kayak jadi gen z, 'kapan nikah? kapan nikah?'," kata Mas Pur di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Furry Setya dan Dwinda Ratna

Furry Setya siapkan mental jelang pulang kampung (Foto: Instagram/furrysetya)


"Hey, baru cerai! paling itu aja sih, nggak ada persiapan apa-apa," tambahnya.

Halaman:
1 2
