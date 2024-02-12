Furry Setya Bantah Bercerai karena Karier Meredup

JAKARTA - Furry Setya membantah tudingan yang menyebut perceraiannya dengan Dwinda Ratna dipicu faktor ekonomi dan kariernya yang semakin meredup. Hal itu diungkapkannya lewat Insta Story, pada 9 Februari 2024.

“Perpisahan kami bukan karena masalah materi atau popularitas yang redup. Bercerai merupakan kesepakatan bersama sejak lama,” kata aktor Tukang Ojek Pengkolan (TOP) tersebut dikutip dari unggahannya tersebut, pada Senin (12/2/2024)

Saat tampil di talkshow FYP, Furry Setya mengaku, membintangi sinetron TOP selama 8 tahun membuatnya hidup berkecukupan. “Syuting ribuan episode, tentu saja saya masih punya tabungan walau sudah tidak syuting lagi,” ujarnya.

Lebih jauh Furry Setya mengungkapkan, alasannya bercerai dari Dwinda Ratna lebih karena masalah kecocokan. Sang aktor menilai, menikah adalah tentang bagaimana dua pribadi yang berbeda berusaha saling mencocokkan.

“Namun dalam beberapa hal, pada akhirnya kami menemukan ketidakcocokan itu. Secara spesifik, saya bisa bilang, kami punya cara yang berbeda dalam menyikapi masalah,” ujar aktor 40 tahun kelahiran Semarang, Jawa Tengah itu.

Sang aktor juga membantah anggapan jika dirinya dan Dwinda sudah tak lagi saling mencintai. “Bukan hilang rasa ya. Saya masih sayang sama dia dan dia pun saya rasa juga begitu,” katanya lagi.

Furry Setya mengumumkan perceraiannya dengan Dwinda Ratna lewat unggahan di Instagram, pada 7 Februari 2024. Dalam unggahan tersebut, dia berterima kasih kepada sang mantan istri atas kebersamaan mereka selama 5 tahun.