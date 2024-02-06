Akash Ellahi Bantah Tudingan Istri Soal Tularkan Penyakit Sex, Hasil Negatif HIV Jadi Bukti

JAKARTA - Selebgram sekliagus YouTuber, Akash Ellahi membantah tudingan istrinya, Venny Alberti yang mengaku terpapar penyakit seks darinya. Sebelumnya, Venny mengaku telah terpapar penyakit seks lantaran Akash yang diduga kerap berselingkuh.

Tak mau tinggal diam dengan tudingan tersebut, Akash pun mengunggah bukti-bukti berupa hasil tes HIV yang dinyatakan negatif.

Akash mulanya tak ingin buka suara lantaran merasa bahwa hal tersebut merupakan ranah privasi suami dan istri yang tak boleh diumbar ke publik.

"Yang kemarin venny upload video yang bicara tentang penyakit menular/HIV. Saya mau meluruskan itu aja, sebenernya sih ini aib suami istri, dan saya bener-bener minta maaf karena bicara di story ini," ujar Akash Ellahi dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @akashellahi, Selasa (6/2/2024).

Akash tak menyangka bahwa sang istri tega menudingnya mengidap HIV. Dia menduga bahwa Venny kelewat emosi sehingga keluar tuduhan itu dari mulutnya.

Lebih lanjut, Akash pun menegaskan bahwa dirinya dalam keadaan sehat dan tak mengidap penyakit apapun. Dia juga melampirkan bukti pemeriksaan di Indonesia dan Pakistan lantaran Venny kerap menudingnya menularkan penyakit sex.

"Saya ga nyangka dia bisa asal keluar kata HIV, dan sampai sekarang dia ga klarifikasi. Hanya asal ngomong karena emosi. Saya tidak pernah kena penyakit apapun, saya sehat, saya sudah check berkali kali karena dia selalu menuduh saya menularkan penyakit sex," sambungnya.

Sementara itu, Akash juga menjelaskan bahwa bukti pemeriksaan yang dibagikan oleh Venny merupakan hasil pemeriksaan bahwa terdapat bakteri di tubuhnya yang ditularkan oleh Venny. Akash pun menyayangkan ulah Venny yang tega memfitnahnya.