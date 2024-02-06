Tamara Tyasmara Hadir di Proses Pembongkaran Makam dan Autopsi Jenazah Anaknya

Tamara Tyasmara hadir di proses pembongkaran makam dan autopsi jenazah putranya (Foto: Instagram/tamaratyasmara)

JAKARTA - Artis Tamara Tyasmara baru saja tiba di TPU (Taman Pemakaman Umum) Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Selasa (6/2/2024). Kedatangan Tamara tersebut, diketahui untuk melihat secara langsung proses pembongkaran makam anaknya, Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante. sekaligus ikut menghadiri autopsi.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, Tamara Tyasmara tiba di TPU Jeruk Purut pada pukul 10.00 WIB bersama kuasa hukumnya, Sandy Arifin.

Dalam kesempatan itu, mantan istri DJ Angger Dimas tersebut mengenakan busana serba hitam lengkap dengan kacamata. Tamara juga sempat meneteskan air matanya ketika masuk ke tenda yang menutupi makam Dante.

Dua kerabat yang ikut mendampingi juga turut menenangkan sang aktris.

Tamara Tyasmara hadir di proses pembongkaran makam dan autopsi jenazah putranya (Foto: Ravie/MPI)





Saat ini, Kepolisian Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya juga tengah melakukan perbincangan dengan Tamara sebelum pembongkaran makam dimulai.

Seperti diketahui, Kepolisian Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan melakukan pembongkaran makam Dante di TPU Jeruk Purut hari ini, Selasa, 6 Februari 2024.