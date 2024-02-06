Sinopsis Film Marauders, Bruce Willis Hadapi Perampokan Brutal

JAKARTA - Sinopsis film Marauders akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Marauders adalah film kejahatan Amerika tahun 2016 yang disutradarai oleh Steven C. Miller dan ditulis oleh Michael Cody dan Chris Sivertson.

Film ini dibintangi oleh Christopher Meloni, Bruce Willis, Dave Bautista, dan Adrian Grenier. Menurut ulasan Rotten Tomatoes film ini mendapat rating 24% berdasarkan 21 ulasan dan rata-rata rating 4.1/10.

Sinopsis Film Marauders

Di Cincinnati, empat perampok berkedok berhasil kabur dengan $3 juta dalam bentuk uang tunai dari Hubert National Bank setelah pemimpin kelompok tersebut mengeksekusi manajer, Steven Hutchinson, secara langsung. Agen Khusus FBI Jonathan Montgomery memimpin penyelidikan bersama dengan Kepolisian Cincinnati terkait perampokan dan pembunuhan tersebut. Tim forensik menemukan sidik jari yang sesuai dengan seorang Army Ranger yang sudah meninggal, TJ Jackson.

Menurut laporan resmi, pada tahun 2011, unit TJ memberontak, menangkap warga sipil Alexander Hubert untuk meminta tebusan. Pertukaran tersebut berjalan tidak semestinya dan Alexander serta para Ranger tewas oleh tim Pasukan Khusus. Tubuh TJ tidak pernah ditemukan. Sebagai pewaris tunggal, Jeffrey Hubert, saudara Alexander, menjadi presiden Hubert International. Dengan melacak nomor seri uang, FBI menemukan bahwa para perampok menyumbangkan uang itu ke dana amal City Mission.

Dalam perampokan kedua di lokasi bank Hubert yang berbeda, para perampok mencuri uang tunai dan isi kotak penyimpanan pribadi milik Hubert dan Senator Ohio Cook. David Dagley, anggota tim keamanan Hubert, dipancing ke bank dan kemudian ditikam mati dalam sebuah penyerangan. Pembunuh meninggalkan peluru dengan sidik jari TJ di atasnya. Dagley adalah Komandan Rangers yang menculik Alexander Hubert tetapi tidak ikut dalam skema tebusan. Kendaraan pelarian ditemukan terdaftar atas nama saudara TJ, James.

Montgomery menerima bukti foto tentang perselingkuhan homoseksual yang tampaknya terjadi antara Hubert dan Cook, dan para perampok mencoba meyakinkan Montgomery untuk menyelidiki korupsi Hubert. Saat berkumpul di Kantor Pusat untuk perampokan ketiga, kelompok tersebut mengejutkan Montgomery, yang diawal-awal ditemani saat keluar setelah wawancara dengan Hubert. Pertempuran senjata api berkualitas tinggi pecah di lobi ketika para pria terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Salah satu perampok tewas, dan tiga lainnya melarikan diri ke lalu lintas pusat kota. Korban Hutchinson dan Dagley ternyata adalah anggota lama dari sebuah pasukan elit dengan Cook.