JAKARTA - Sinopsis film Drive Hard akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Drive Hard adalah film aksi Australia tahun 2014 yang disutradarai oleh Brian Trenchard-Smith dan ditulis oleh Chad Law, Evan Law, dan Smith.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapatkan 8% dari 24 kritikus yang disurvei memberikan ulasan positif untuk film tersebut; peringkat rata-rata adalah 3,5/10.

Sinopsis Film Drive Hard

Mantan pembalap mobil dan warga Amerika yang tinggal di luar negeri, Peter Roberts, pensiun atas desakan istrinya yang adalah seorang pengacara, meskipun ia menolak untuk mendapatkan pekerjaan kantor. Sebagai gantinya, ia menjadi instruktur di sebuah sekolah mengemudi, sambil menunggu kesempatan investasi untuk membuka sekolah balap.

Setelah mengantarkan putrinya ke sekolah dan mengetahui bahwa ia tidak lagi mampu membayar uang sekolah pribadinya, ia mengambil warga Amerika lain sebagai kliennya yang pertama. Pria itu, Simon Keller, mengungkapkan bahwa ia telah menyelidiki keuangan dan kehidupan pribadi Roberts. Terkejut, Roberts bersikeras untuk mengakhiri pelajaran dan kembali ke sekolah. Keller setuju tetapi meminta agar mereka mampir ke bank terlebih dahulu, agar ia dapat membayar Roberts.

Ketika Keller keluar dari bank, ia menembaki penjaga, menjatuhkan tas ke dalam mobil, dan menuntut agar Roberts menjadi pengemudi pelarian. Roberts protes dengan tidak percaya dan mencoba menyerah kepada polisi, yang juga menembaknya. Roberts dengan enggan melarikan diri dan berhasil menghindari polisi.

Keller menawarkan untuk berbagi persentase dari jarahannya, tetapi Roberts yang panik bersikeras bahwa sekarang ia akan berakhir di penjara. Keller meyakinkannya bahwa polisi tidak akan mengejar mereka, karena bank tersebut dimiliki dan dikelola oleh sindikat kejahatan yang memiliki hubungan dengan polisi setempat. Rossi, mantan rekan Keller, sebelumnya telah mengkhianatinya di Amerika Serikat dan kemudian bergabung dengan sindikat Australia.

Rossi membatalkan pengejaran polisi dan menyewa tentara bayaran untuk membunuh mereka. Namun, Agensi Walker dari Kepolisian Federal Australia mengambil alih penyelidikan atas keberatan Inspektur Kepala Detektif korup Smith. Walker segera mengancam Rossi dan Smith, keduanya yang ia curigai sebagai bagian dari sindikat. Sementara itu, Keller dan Roberts bertengkar tentang kekecewaan Roberts terhadap hidupnya, yang menurut Keller adalah hasil dari menyerah pada mimpinya. Marah, Roberts menolak untuk mengemudi lebih jauh, dan Keller menembaknya dengan peluru karet. Keduanya kemudian berganti mobil, dan Roberts sekali lagi menjadi pengemudi yang enggan.

