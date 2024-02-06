Sinopsis Film Hollow Man, Manusia Tak Terlihat Pembawa Bencana

JAKARTA - Sinopsis film Hollow Man akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Hollow Man adalah film horor fiksi ilmiah Amerika tahun 2000 yang disutradarai oleh Paul Verhoeven, ditulis oleh Andrew W. Marlowe.

Film ini dibintangi oleh Elisabeth Shue, Kevin Bacon, Josh Brolin, Kim Dickens, Greg Grunberg, Joey Slotnick, Mary Randle, dan William Devane. Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 26% dari 119 ulasan kritikus adalah positif, dengan nilai rata-rata 4,3/10.

Sinopsis Film Hollow Man

Ilmuwan Sebastian Caine telah mengembangkan serum untuk militer yang dapat membuat subjek menjadi tidak terlihat. Timnya terdiri dari mantan pacar Linda McKay, Matt Kensington, Sarah Kennedy, Janice Walton, Carter Abbey, dan Frank Chase. Tim berhasil membalikkan prosedur tersebut, mengembalikan gorila yang tidak terlihat menjadi terlihat. Sebastian kembali terpesona oleh Linda, meskipun tanpa sepengetahuannya, Linda sudah terlibat dengan Matt.

Alih-alih melaporkan keberhasilannya kepada militer, Sebastian berbohong kepada komite pengawas, termasuk mentornya Howard Kramer, mengatakan bahwa dia hampir berhasil tetapi membutuhkan lebih banyak waktu. Dia meyakinkan sebagian tim untuk melakukan pengujian pada manusia tanpa izin militer, sementara yang lain tidak tahu.

Proses tersebut berhasil, dan Sebastian menjadi sepenuhnya tidak terlihat. Dia menikmati menyelinap di sekitar laboratorium untuk menakuti dan bermain lelucon kepada rekan kerjanya, salah satunya mencakar-cakar Sarah. Tim mulai khawatir bahwa Sebastian membawa lelucon ini terlalu jauh. Proses untuk mengembalikannya menjadi terlihat gagal, dan hampir membunuhnya.

Sebastian dikarantina di laboratorium karena kondisinya, dan para peneliti lain membuat topeng lateks untuknya untuk dipakai di sekitar laboratorium. Dengan pengujian yang terus-menerus dan tidak bisa mengatasi isolasi, dia melanggar instruksi, meninggalkan bangunan, dan kembali ke apartemennya. Begitu di sana, dia dengan cepat kembali ke kebiasaannya yang lama untuk mengintip tetangganya saat dia berganti pakaian - tetapi kali ini menyadari bahwa dia memiliki kekuatan dan kebebasan untuk membawa voyeurismenya ke langkah berikutnya. Menanggalkan pakaiannya, dia menyelinap ke apartemen wanita itu setelah dia mandi.

Sebastian mengikutinya ke kamar tidur, di mana dia menanggalkan pakaiannya dan memperkosanya. Linda memperingatkan Sebastian bahwa jika dia pergi lagi, dia dan Matt akan memberi tahu komite tentang eksperimennya. Mengabaikan ancaman mereka, Sebastian menyusun perangkat yang menjalankan loop video tanda panasnya di kamar kerjanya. Dia meninggalkan laboratorium lagi dan mengintip Linda dan Matt, marah saat melihat mereka hendak berhubungan seks. Pria tak terlihat itu merusak jendela kamar tidur mereka, dan meskipun dua kekasih hampir segera mencurigai Caine sebagai pelakunya, umpan video yang diulang segera mengalihkan setiap kecurigaan dari padanya. Menjadi semakin tidak stabil, Sebastian kemudian membunuh seekor anjing yang digunakan sebagai hewan percobaan di tengah kemarahannya.