Kiko Animation Hadir di Event Wikibex 2024, Penyelenggara: Animonya Sangat Tinggi

JAKARTA - Kiko Animation hadir dalam event Wikibex (Wholesale International Kids Baby Expo) 2024, yang digelar di Hall D JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara.

Event yang digelar selama tiga hari berturut-turut, yakni pada 2-4 Februari 2024 itu menyuguhkan berbagai kebutuhan maternity, bayi, anak-anak, mainan hingga perlengkapan dapur untuk ibu-ibu dari 150 brand.

Pihak penyelenggara, Odetta Felisha selaku Functional Manager Wikibex mengatakan bahwa di tahun ke-9 ini, ia sangat puas bekerjasama dengan MNC Animation, karena dengan adanya Kiko dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.

"Setelah dilihat amino sangat tinggi ya meski jelang pemilu," kata Odette Felisha saat ditemui di Hall D JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara, Sabtu (3/2/2024).

Kiko di Wikibex 2024 (Foto: Ayu/MPI)





Selain itu, para pengunjung khususnya yang membawa anak-anaknya bisa rehat sejenak menyaksikan series Kiko, hingga meet and greet dengan Kiko dan Lola.