Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kiko Animation Hadir di Event Wikibex 2024, Penyelenggara: Animonya Sangat Tinggi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |21:13 WIB
Kiko Animation Hadir di Event Wikibex 2024, Penyelenggara: Animonya Sangat Tinggi
Kiko di Wikibex 2024 (Foto: Ayu/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kiko Animation hadir dalam event Wikibex (Wholesale International Kids Baby Expo) 2024, yang digelar di Hall D JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara.

Event yang digelar selama tiga hari berturut-turut, yakni pada 2-4 Februari 2024 itu menyuguhkan berbagai kebutuhan maternity, bayi, anak-anak, mainan hingga perlengkapan dapur untuk ibu-ibu dari 150 brand.

Pihak penyelenggara, Odetta Felisha selaku Functional Manager Wikibex mengatakan bahwa di tahun ke-9 ini, ia sangat puas bekerjasama dengan MNC Animation, karena dengan adanya Kiko dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.

"Setelah dilihat amino sangat tinggi ya meski jelang pemilu," kata Odette Felisha saat ditemui di Hall D JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara, Sabtu (3/2/2024).

Kiko di Wikibex 2024

Kiko di Wikibex 2024 (Foto: Ayu/MPI)


Selain itu, para pengunjung khususnya yang membawa anak-anaknya bisa rehat sejenak menyaksikan series Kiko, hingga meet and greet dengan Kiko dan Lola.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/598/3068405/kiko_in_the_deep_sea-zjLu_large.jpg
Film Kiko In The Deep Sea Tayang di 65 bioskop Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/598/3065976/animasi_kiko-ybs3_large.jpg
Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode Path To Peace, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/598/3062793/serial_animasi_kiko-KeSZ_large.jpg
Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode One Mile at A Time, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/33/3060134/pengunjung_cilik_imkids_2024_menari_dan_nyanyi_bareng_kiko_dan_lola-wsh1_large.jpg
Pengunjung Cilik IMKIDS 2024 Menari dan Nyanyi Bareng Kiko dan Lola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/598/3059952/animasi_kiko_episode_click_buy_smile-pRys_large.jpg
Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode Click, Buy, Smile! Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/598/3047263/kiko_in_the_deep_sea-pU5w_large.jpg
MNCTV Kembali Tayangkan Petulangan Seru KIKO in the Deep Sea
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement