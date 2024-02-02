Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Minggu Seru Bersama KIKO di Episode Guardian of the Web

Nafisa Tahira , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |17:50 WIB
Minggu Seru Bersama KIKO di Episode Guardian of the Web
Animasi KIKO. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - RCTI akan menghangatkan Minggu pagi Anda dan keluarga lewat serial animasi KIKO. Pekan ini, animasi populer besutan MNC Animation ini akan mengusung episode Guardian of the Web

Episode baru ini bercerita tentang Kiko, Poli, dan Patino yang ingin membeli action figure yang baru dirilis di Kota Asri. Sayangnya, uang mereka tidak cukup. Di tengah kebingungan itu, direktur fitmilk menawarkan Patuni menjadi bintang iklan produknya. 

Tanpa pikir panjang Poli menerima tawaran tersebut. Namun dirinya, Patino, dan Kiko harus membuat video tentang olahraga ekstrem. Setelah mencoba, ternyata direktur fitmilk kurang puas video yang dikirimkan Poli tersebut. 

Lalu apa yang akan dilakukan Kiko dan teman-temannya? Tonton Episode Guardian of the Web animasi KIKO di RCTI, pada 4 Februari 2024, pukul 08.00 WIB. Animasi ini juga tayang di MNCTV, setiap Sabtu, jam 10.30 WIB dan Minggu pukul 09.00 WIB. 

Animasi KIKO merupakan proyek MNC Animation yang merupakan unit bisnis MNC Pictures, anak usaha MNC Digital Entertainment, selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik. 

Serial animasi KIKO menyuguhkan aksi dan petualangan seru yang sarat akan pesan moral tentang persahabatan, kebenaran, pengorbanan, dan perjuangan. KIKO juga dapat Anda tonton melalui aplikasi RCTI+ dan laman www.rctiplus.com.*

(SIS)

Telusuri berita celebrity lainnya
