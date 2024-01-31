Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Rush Hour 3, Reuni Jackie Chan dan Chris Tucker

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |15:06 WIB
Sinopsis Film Rush Hour 3, Reuni Jackie Chan dan Chris Tucker
Sinopsis Film Rush Hour 3 (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Rush Hour 3 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Rush Hour 3 adalah film komedi aksi Amerika tahun 2007 yang disutradarai oleh Brett Ratner, ditulis oleh Jeff Nathanson.

Film ini dibintangi oleh Jackie Chan, Chris Tucker, Max von Sydow, Hiroyuki Sanada, Noémie Lenoir, Yvan Attal, dan Youki Kudoh.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 17% berdasarkan 157 ulasan, dengan rating rata-rata 4,2/10.

Sinopsis Film Rush Hour 3

Tiga tahun setelah peristiwa Rush Hour 2, pada tahun 2001, Duta Besar China Solon Han, dengan Kepala Inspektur Lee dari Kepolisian Hong Kong sebagai pengawalnya, menyampaikan pentingnya melawan Triad di Pengadilan Kriminal Dunia di Los Angeles, sementara Detektif LAPD James Carter bekerja sebagai polisi lalu lintas.

Sinopsis Film Rush Hour 3, Reuni Jackie Chan dan Chris Tucker

Ketika Han mulai mengumumkan keberadaan Shy Shen, individu semi-mitos yang sangat penting bagi mafia China, seorang pembunuh di gedung di seberang mereka tiba-tiba menembaknya, menyebabkan kepanikan hebat bagi banyak orang di jalanan terdekat. Lee mengepung penembak tersebut, tetapi ketika ia mengetahui bahwa penembak tersebut adalah saudara angkat masa kecilnya, Kenji, yang menembak duta besar tersebut, ia ragu, membiarkan Kenji melarikan diri begitu saja ketika Carter tiba setelah mendengar apa yang terjadi melalui radio polisi.

Han kemudian dirawat di UCLA Medical Center, selamat dari upaya pembunuhan, dan Lee serta Carter berjanji kepada putrinya Soo Yung untuk menemukan orang yang bertanggung jawab. Dia bersikeras mereka pergi ke studio Kung Fu setempat untuk mengambil amplop yang ditinggalkan Han padanya, tetapi setelah perkelahian singkat dengan para murid, mereka mengetahui dari guru studio Yu bahwa Triad telah mengambil barang-barang milik Soo Yung.

Lee dan Carter kembali ke rumah sakit dan menghadang beberapa pembunuh bayaran berbahasa Prancis sebelum mereka dapat lebih melukai Han. Setelah mengalahkan mereka, Lee dan Carter menyelidiki salah satu dari mereka dengan bantuan Sister Agnes, seorang biarawati berbahasa Prancis.

Untuk perlindungannya, mereka membawa Soo Yung ke Kedutaan Besar Prancis, meninggalkannya dengan duta besar Prancis dan ketua Pengadilan Kriminal Dunia, Varden Reynard. Ketika Reynard dan Soo Yung hampir dibunuh oleh bom mobil, Lee dan Carter pergi ke Paris untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement