Sinopsis Film All the Devils Men

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |22:01 WIB
JAKARTA - Sinopsis film All the Devil's Men akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. All the Devil's Men adalah film thriller aksi Inggris tahun 2018 yang ditulis dan disutradarai oleh Matthew Hope serta dibintangi oleh Milo Gibson, Sylvia Hoeks, Gbenga Akinnagbe, dan William Fichtner.

Film ini mendapatkan rating 23% di Rotten Tomatoes.

Film ini menceritakan Jack Collins adalah pecandu perang dan mantan anggota Navy SEAL yang beralih profesi menjadi pemburu hadiah yang melacak teroris sebagai bagian dari penugasan CIA kepada perusahaan swasta. Berjuang melawan setan pribadinya, pihak berwenang menganggapnya sebagai ketergantungan yang berpotensi merugikan, sehingga pengelola CIA-nya, Leigh, memberinya kesempatan terakhir untuk tetap berjuang dengan mengirimnya ke London untuk sebuah pekerjaan.

Sinopsis Film All the Devils Men

