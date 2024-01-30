Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Big Brother, Donnie Yen Jadi Guru Idola

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |21:07 WIB
Sinopsis Film Big Brother, Donnie Yen Jadi Guru Idola
Sinopsis Film Big Brother (Foto: ist)
JAKARTA - Sinopsis film Big Brother akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Big Brother adalah film drama aksi Hong Kong tahun 2018 yang disutradarai oleh Kam Ka-wai dan dibintangi oleh Donnie Yen dan Joe Chen.

Film ini menceritakan sebuah sekolah menengah mengalami krisis, para siswa tampil di bawah standar dan terobsesi dengan aktivitas non-akademis. Henry Chan, yang akrab dipanggil Big Brother, seorang guru dengan keterampilan menulis yang agak karatan namun dilengkapi dengan tinju paling berpengetahuan dan hati baja, datang untuk memberikan pencerahan dan inspirasi kepada para siswa dengan metode pengajaran yang tidak konvensional.

Sinopsis Film Big Brother, Donnie Yen Jadi Guru Idola

Ketika anak-anak meningkatkan pekerjaan mereka dan menikmati manfaat sistem pendidikan, masalah datang. Seorang pengusaha oportunis menciptakan kekacauan dengan mengirimkan kelompok beragam petarung untuk merebut tanah agar dapat mengubah sekolah yang sudah gagal menjadi kompleks apartemen. Pendekatannya tidak begitu meyakinkan bagi Chan, karena dia dan kelas yang dicintainya akan memberikan manfaat pendidikan nyata kepada para tamu yang tidak diundang.

