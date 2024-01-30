Indah Sari Resmi Layangkan Somasi ke Dewi Perssik Selama 3x24 Jam

JAKARTA - Indah Sari secara resmi melayangkan somasi kepada Dewi Perssik. Somasi tersebut merupakan buntut dari unggahannya yang memperlihatkan Rully, kekasih Dewi Perssik selingkuh, lantaran kepergok memeluk wanita di Bali.

Hal ini disampaikan oleh Ricky Herbert dalam konferensi pers di kawasan Kebon Sirih Jakarta Pusat, Senin, 29 Januari 2024.. Dia juga menyebut bahwa keputusan itu ditempuh karena Dewi Perssik tak kunjung merespons tawaran yang mereka ajukan sebelumnya.

"Somasi itu setelah ini akan saya layangkan karena kami sudah kasih batas waktu seminggu dan satu minggu sudah lewat makanya hari ini kami akan lanjutkan somasi," ujar Ricky Herbert kepada awak media.

Ia menyebut bahwa somasi dilayangkan terhadap pedangdut akrab disapa Depe itu selama 3x24 jam atau tiga hari. Jika tak direspons, maka pihaknya bakal melanjutkan somasi kedua, sebelum membawa perkara itu kejalur hukum.

Indah Sari resmi layangkan somasi ke Dewi Perssik selama 3x24 jam (Foto: Instagram/indahsariofficial)

"3X24 jam kita akan layangkan somasi kedua karena itu sudah aturannya," ucap Ricky Herbert.

Sementara itu, Indah Sari mengaku kecewa dengan Dewi Perssik karena sering mengkritik keras dirinya.

"Saya benar-benar nyesel dan mungkin ini jawaban Allah kemarin umrah saya udah ke-18 atau 17 kali menurut saya luar biasa, jawaban Tuhan yang luar biasa," jelas Indah Sari.