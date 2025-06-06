Berkurban Total 17 Sapi, Dewi Perssik: Saya Ini Banyak Dosa

JAKARTA - Pedangdut Dewi Perssik merayakan Idul Adha 1446 Hijriah dengan banyak ucapan syukur. Tahun ini, dia mengaku, bisa menyerahkan 17 ekor sapi untuk dikurbankan.

Puluhan sapi tersebut, menurut si pemilik goyang gergaji itu, akan disembelih di dua kota, Jakarta dan kampung halamannya, Jember. Dewi mengaku, mengalokasikan dua ekor sapi untuk disembelih di Jakarta.

Sisanya, disembelih di Jawa Timur. Sekitar lima ekor sapi untuk area Sumber Sari, Jember dan sekitar 10 ekor dibawa ke tempat Eyang di Keranjingan.

“Alhamdulillah, saya dapat rezeki dari sana jadi harus dikembalikan ke sana,” kata Dewi Perrsik saat ditemui di kediaman pribadinya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada Jumat (6/6/2025).

Puluhan sapi kurban tersebut diakui sang pedangdut dibelinya dari peternakan yang sudah menjadi langganannya selama beberapa tahun terakhir.