Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Berkurban Total 17 Sapi, Dewi Perssik: Saya Ini Banyak Dosa

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 06 Juni 2025 |14:12 WIB
Berkurban Total 17 Sapi, Dewi Perssik: Saya Ini Banyak Dosa
Dewi Perssik bersyukur bisa berkurban 17 sapi tahun ini. (Foto: Okezone/Ravie Wardani)
A
A
A

JAKARTA - Pedangdut Dewi Perssik merayakan Idul Adha 1446 Hijriah dengan banyak ucapan syukur. Tahun ini, dia mengaku, bisa menyerahkan 17 ekor sapi untuk dikurbankan. 

Puluhan sapi tersebut, menurut si pemilik goyang gergaji itu, akan disembelih di dua kota, Jakarta dan kampung halamannya, Jember. Dewi mengaku, mengalokasikan dua ekor sapi untuk disembelih di Jakarta.

Sisanya, disembelih di Jawa Timur. Sekitar lima ekor sapi untuk area Sumber Sari, Jember dan sekitar 10 ekor dibawa ke tempat Eyang di Keranjingan. 

Alhamdulillah, saya dapat rezeki dari sana jadi harus dikembalikan ke sana,” kata Dewi Perrsik saat ditemui di kediaman pribadinya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada Jumat (6/6/2025). 

Puluhan sapi kurban tersebut diakui sang pedangdut dibelinya dari peternakan yang sudah menjadi langganannya selama beberapa tahun terakhir.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/33/3118420/dewi_perssik-LPhT_large.jpg
Dewi Perssik Bersyukur Bisa Jalani Ramadan Bersama sang Ibu yang Semakin Tua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/33/3091209/dewi_perssik-umKc_large.jpg
Dewi Perssik Kesal, Foto Seksinya Disimpan Teman Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/33/3089381/dewi_perssik-D0x8_large.jpg
Marahnya Dewi Perssik Usai Dituding Pacaran dengan Brondong: Segitunya Cari Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/33/3083526/dewi_perssik-zhLD_large.jpg
Dewi Perssik Mencak-Mencak soal Tuduhan Ditangkap karena Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/33/3066451/dewi_perssik-7K2R_large.jpg
Dewi Perssik Ngamuk Usai Dituding Ikut Komentari Masalah Nikita Mirzani dan Lolly
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/33/3065204/dewi_perssik-wsvd_large.jpg
Soal Sindiran Rizky Billar, Dewi Perssik: Aku Gak Mau Menjawab Orang Toxic
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement