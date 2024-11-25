Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Marahnya Dewi Perssik Usai Dituding Pacaran dengan Brondong: Segitunya Cari Uang

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |13:50 WIB
JAKARTA - Dewi Perssik akhirnya angkat bicara terkait tudingan dirinya berpacaran dengan pria muda. Isu ini beredar luas di media sosial Facebook setelah ia mengunggah foto bersama seorang pria yang terlihat lebih muda darinya.

Foto tersebut diunggah oleh pelantun lagu Mimpi Manis ini melalui akun TikTok pribadinya, @dewiperssik_real. Dalam unggahannya, Dewi mengaku heran bagaimana foto biasa itu bisa menjadi bahan gosip yang menyebutnya sedang menjalin hubungan dengan pria muda.

“Bisa-bisanya di Facebook ada berita, ‘deretan potret Dewi Perssik dan pacar brondongnya’. Ya ampun, segitunya ya sayang cari duit,” ujar Dewi dengan nada kesal.

Pada foto tersebut, terlihat Dewi dan pria muda itu berpose akrab. Namun, Dewi langsung membantah kabar bahwa pria tersebut adalah kekasihnya. Ia menjelaskan bahwa pria itu adalah salah satu anggota timnya yang memiliki hubungan profesional dan bersahabat dengannya.

“Ini bukan brondongku, ini tim aku. Dia gak demen sama mamaknya (Dewi Perssik), dia demennya sama gadis-gadis,” tegas mantan istri Saipul Jamil tersebut.

Walaupun terkejut dengan pemberitaan yang muncul, Dewi tetap menanggapinya dengan santai dan penuh canda. Meski begitu, ia merasa miris karena banyak warganet yang percaya dengan isu tersebut dan memberikan komentar negatif.

“Ibu, bapak, mainan aku gak brondong. Udah, jangan sama-samain aku dengan komentar yang buruk,” imbuhnya.

 

